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Где смотреть онлайн «Десна» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 18-го тура чемпионата Украины
В воскресенье, 15 декабря, матчами 18-го тура финиширует программа состязаний в украинской премьер-лиге в 2019 году. В Чернигове сойдутся «Десна» и киевское «Динамо», которое вслед за поражением в УПЛ от «Зари» (1:2) умудрилось вылететь из Лиги Европы от скромного «Лугано» (1:1). Победитель противостояния на стадионе имени Гагарина точно будет зимовать в топ-3. Напомним, что в матче первого круга «Десна» сенсационно одолела подопечных Алексея Михайличенко на столичном «Олимпийском» (2:1). Да и вообще, в матчах с командами из топ-пятерки динамовцы в нынешнем сезоне набрали всего четыре очка из 18 возможных.
У хозяев поля из-за дичквалификации не сыграют Немчанинов и Артем Фаворов, у гостей — Кадар.
Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение киевлянам. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Десны» принимает с коэффициентом 5,10, на ничью — 4,10, на выигрыш «Динамо» — 1,63.
В Запорожье в принципиальном противостоянии сразятся «Шахтер», вылетевший из Лиги чемпионов, и «Заря», поднявшаяся после успеха в Киеве на второе место. Напомним, что в первой встрече подопечных Луиша Каштру и Виктора Скрипника в сезоне болельщики стали свидетелями настоящей «перестрелки» — 4:3. Отметим, что из-за перебора желтых карточек игру пропустят капитан «Шахтера» Тайсон, а также игроки «Зари» Чеберко и Хомченовский,
«Ворскла» и «Карпаты» в очной дуэли в Полтаве решат, кто из них ближайшие пару месяцев будет прозябать на дне турнирной таблицы. В Днепре команде Дмитрия Михайленко будет противостоять «Александрия», завершившая свою еврокубковую эпопею достойной игрой в Генте.
Еще в двух встречах тура «Львов» примет поднявшийся в топ-шестерку «Колос», а «Олимпик» после разгрома от «Шахтера» попробует реабилитироваться в матче с «Мариуполем».
Чемпионат Украины. 18-й тур
14 декабря (суббота)
«Львов» — «Колос» 14:00 «Футбол 2»
«Заря» — «Шахтер» 17:00 «2+2»
«Олимпик» — «Мариуполь» 19:30 «Футбол 2»
15 декабря (воскресенье)
«Ворскла» — «Карпаты» 14:00 «Футбол 1»
«Десна» — «Динамо» 14:00 «2+2»
«Днепр-1» — «Александрия» 17:00 УНИАН
Положение команд:
1. «Шахтер» — 47 очков;
2. «Заря» — 34;
3. «Десна» — 33;
4. «Динамо» — 33;
5. «Александрия» — 30;
6. «Колос» — 20;
7. «Мариуполь» — 19;
8. «Олимпик» — 18;
9. «Днепр-1» — 18;
10. «Львов» — 12;
11. «Карпаты» — 11;
12. «Ворскла» — 11.
Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 9 — Александр Филиппов («Десна»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 7 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»); 6 — Виктор Цыганков, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»); 5 — Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Карлос де Пена («Динамо»), Кирилл Ковалец («Александрия»), Евгений Назарина («Карпаты»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны возможные соперники «Шахтера» в Лиге Европы.
Фото ФК «Динамо»
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