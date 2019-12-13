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- 10:46 Стал известен еще один соперник сборной Украины перед Евро-2020
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Стал известен еще один соперник сборной Украины перед Евро-2020
Сборная Украины по футболу, узнавшая соперников по группе Евро-2020, в рамках подготовки к турнира запланировала сыграть пять товарищеских поединков. В частности, как сообщает zbirna.com, достигнута принципиальная договоренность в проведении 26 мая спарринга с Кипром (скорее всего, в Харькове).
Ранее сообщалось, что весной у «сине-желтых» запланированы два выездных контрольных матча: 27 марта — с Францией и 31 марта — с Польшей (в Хожуве).
Кроме того, еще два поединка подопечные Андрея Шевченко проведут 2 и 7 июня. Переговоры с возможными соперниками пока ведутся.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь игр сборной Украины в группе Евро-2020.
Фото ffu.ua
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