Спорт

Стал известен еще один соперник сборной Украины перед Евро-2020

Сборная Украины по футболу, узнавшая соперников по группе Евро-2020, в рамках подготовки к турнира запланировала сыграть пять товарищеских поединков. В частности, как сообщает zbirna.com, достигнута принципиальная договоренность в проведении 26 мая спарринга с Кипром (скорее всего, в Харькове).

Ранее сообщалось, что весной у «сине-желтых» запланированы два выездных контрольных матча: 27 марта — с Францией и 31 марта — с Польшей (в Хожуве).

Кроме того, еще два поединка подопечные Андрея Шевченко проведут 2 и 7 июня. Переговоры с возможными соперниками пока ведутся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь игр сборной Украины в группе Евро-2020.

Фото ffu.ua



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter