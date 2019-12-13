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Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

12:08 13 декабря 2019 1095
Автомобиль Audi в салоне
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Китае завершился судебный процесс по необычному делу. Один из автосалонов в городе Гуйлинь подал в суд на мужчину по фамилии Чжао. Он пришел вместе со своим другом подобрать автомобиль, прихватив с собой жену и их трехлетнюю дочь. Пока продавцы и потенциальные покупатели были заняты, скучающая девочка, которую взрослые оставили без присмотра, подобрала где-то камешек и принялась рисовать — прямо на отполированных поверхностях новеньких машин. Таким образом, как сообщает Asia One, ребенок успел разукрасить десять автомобилей Audi — в том числе последнюю модель 2020 Audi Q8, оцениваемую в 142 тысяч долларов.

Разразился скандал. Автосалон потребовал компенсации поскольку покрашенные заново машины уже невозможно будет продать, как новые. Мужчина упирался. Пришлось прибегнуть к посредству суда.

Изначально салон требовал 200 тысяч юаней (около 30 тысяч долларов). Однако в ходе переговоров с родителями «художницы» сумму снизили до 10 тысяч долларов. Суд не принял во внимание доводы родителей, которые упирали на то, что девочка еще слишком мала, чтобы понимать, что делает. Судья посоветовал в будущем приглядывать за ребенком и учить его беречь вещи — особенно чужие.

Ранее «ФАКТЫ» писали об аварии на миллион: уличный гонщик одним махом разбил в Лондоне 11 роскошных машин, включая Bentley, McLaren и Porsche.

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