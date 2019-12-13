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Шоу-бизнес

Леся Никитюк, Слава Каминская, Анна Ризатдинова в сексуальном белье снялись для эротического календаря (фото)

12:17 13 декабря 2019 388
Леся Никитюк
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Самые красивые и сексуальные девушки Украины, звезды шоу-бизнеса стали героинями шестого эротического календаря мужского журнала XXL. В 2020 году девушки в откровенном белье и без него позировали для глянца на фоне дорогих машин.

«Люксовые авто и красивые девушки всегда заводили джентльменов. А их сочетание — поистине горячая смесь, способная согреть мужское сердце в самый лютый мороз», — пишут на сайте журнала.

В пикантной фотосессии приняла участие телеведущая Леся Никитюк, певицы Слава Каминская, Мишель Андраде, экс-«ВИА-Гра» Миша Романова, всегда сдержанная гимнастка Анна Ризатдинова предстала в неожиданном смелом образе.

Ранее своими формами в белье похвасталась певица Настя Каменских, опубликовавшая пикантное фото из ванной комнаты.

В прошлом году журнал XXL раздел для календаря спортсменку Элину Свитолину.

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