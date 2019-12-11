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Шоу-бизнес

В трусиках на фоне биде: Настя Каменских взбудоражила сеть пикантным фото

19:51 11 декабря 2019 202
Настя Каменских
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Настя Каменских, получившая награду «Певица года» музыкальной премии «М1 Music Awards. П'ять», порадовала поклонников новым фото. Звездная красотка опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок. На нем она позирует перед зеркалом в ванной комнате на фоне душевой и биде. Настя спустила штаны, показав черные трусики.

«Morning, guyzzzzzzz», — лаконично подписала снимок певица.

Подписчики Насти отмечают, что она заметно похудела, выглядит стройной и подтянутой. В комментариях они засыпали ее комплиментами.

«Супер фигура», «Огонь какая Красотка», «Давно не было, опять в трусах», «Шикарно выглядишь!», «Невероятно красивая», «Вот это огнище», «Хороша, чертовка», — пишут под фото.

Ранее Регина Тодоренко показала стройную фигуру в бикини. Телеведущая отдыхает с сыном на Бали.

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