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В трусиках на фоне биде: Настя Каменских взбудоражила сеть пикантным фото
Популярная певица Настя Каменских, получившая награду «Певица года» музыкальной премии «М1 Music Awards. П'ять», порадовала поклонников новым фото. Звездная красотка опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок. На нем она позирует перед зеркалом в ванной комнате на фоне душевой и биде. Настя спустила штаны, показав черные трусики.
«Morning, guyzzzzzzz», — лаконично подписала снимок певица.
Подписчики Насти отмечают, что она заметно похудела, выглядит стройной и подтянутой. В комментариях они засыпали ее комплиментами.
«Супер фигура», «Огонь какая Красотка», «Давно не было, опять в трусах», «Шикарно выглядишь!», «Невероятно красивая», «Вот это огнище», «Хороша, чертовка», — пишут под фото.
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