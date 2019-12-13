- 13:19 В суде избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета: прямая трансляция
- 13:10 Девушки-подростки устроили дебош в торговом центре Киева: в сеть попало видео
- 13:09 Спиртопровод в Молдову: контрабандисты придумали оригинальный способ торговли алкоголем
- 13:07 Шокирующая статистика: 3 из 4 водителей в Украине не пользуются ремнями безопасности
- 13:03 На калифорнийский пляж выбросило тысячи «рыб-пенисов»
- 12:48 Отец пережил шок, увидев ребенка в барабане работающей стиральной машины: конец истории был неожиданным
- 12:41 Епифаний рассказал о давлении России на церковные общины в вопросе перехода церквей в ПЦУ
- 12:38 Неизвестный устроил поджог в Пуще-Водице: видео с места ЧП
- 12:31 «После пересадки почки даже дышать стало легче»: трансплантацию провели в райбольнице Ковеля
- 12:29 Будет ли доллар по 20 гривен: эксперты дали прогноз
- 12:27 Олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али, находится в критическом состоянии
- 12:25 Спецназ ночью выломал двери: Антин Мухарский заявил об обысках в его квартире
Олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али, находится в критическом состоянии (фото, видео)
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 66-летний американец Леон Спинкс борется с тяжелой болезнью.
Об этом сообщила его супруга Брэнда Спинкс, при этом не называя, чем именно болен легендарный боксер. «Леон госпитализирован, находится в тяжёлом состоянии под опекой докторов. Просим дать нам, его семье, возможность сохранять конфиденциальность. Благодарим вас за поддержку и молитвы», — передает слова жены Спинкса сайт ESPN.
Также Брэнда обратилась ко всем поклонникам Леона через соцсети: «У нас был очень непростой год. У Леона множество проблем со здоровьем. Поэтому прошу вас помолиться за его здоровье. Помолиться, чтобы он сумел преодолеть те препятствия, которые возникли на его пути. Мы любим вас».
Отметим, что наибольшим достижением в любительской карьере боксера стало «золото» Олимпиады-1976 в Монреале. На профессиональном ринге послужной список Спинкса не такой впечатляющий (26 побед, 17 поражений и 3 ничьи), но Леон может похвастаться победой раздельным решением судей над самим Мохаммедом Али в феврале 1978 года, благодаря которой стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Видео победного боя против Мохаммеда Али
Правда, через семь месяцев, в сентябре 1978-го, Али все же взял реванш, одержав победу единогласным решением судей, и вернул себе проигранные титулы. После этого, вплоть до завершения карьеры в 1995-м, Спинкс больше не смог стать чемпионом мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что побитый Гвоздиком канадец Адонис Стивенсон рассказал, что помогло ему выйти из комы.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»