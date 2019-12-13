Олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али, находится в критическом состоянии (фото, видео)

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 66-летний американец Леон Спинкс борется с тяжелой болезнью.

Об этом сообщила его супруга Брэнда Спинкс, при этом не называя, чем именно болен легендарный боксер. «Леон госпитализирован, находится в тяжёлом состоянии под опекой докторов. Просим дать нам, его семье, возможность сохранять конфиденциальность. Благодарим вас за поддержку и молитвы», — передает слова жены Спинкса сайт ESPN.

Также Брэнда обратилась ко всем поклонникам Леона через соцсети: «У нас был очень непростой год. У Леона множество проблем со здоровьем. Поэтому прошу вас помолиться за его здоровье. Помолиться, чтобы он сумел преодолеть те препятствия, которые возникли на его пути. Мы любим вас».

66-летний Леон Спинкс

Отметим, что наибольшим достижением в любительской карьере боксера стало «золото» Олимпиады-1976 в Монреале. На профессиональном ринге послужной список Спинкса не такой впечатляющий (26 побед, 17 поражений и 3 ничьи), но Леон может похвастаться победой раздельным решением судей над самим Мохаммедом Али в феврале 1978 года, благодаря которой стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Видео победного боя против Мохаммеда Али

Правда, через семь месяцев, в сентябре 1978-го, Али все же взял реванш, одержав победу единогласным решением судей, и вернул себе проигранные титулы. После этого, вплоть до завершения карьеры в 1995-м, Спинкс больше не смог стать чемпионом мира.

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Фото Getty Images

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