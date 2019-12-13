Мир

Один из пользователей Imgur, онлайн-сервиса загрузки и хранения изображений, поделился интересным снимком. Мужчина пришел в ужас, увидев, а барабане работающей стиральной машины перепуганное лицо своего ребенка, прижавшееся к стеклу. Он едва не перенес сердечный приступ, решив, что жена решила простирнуть младенца. И лишь потом до него дошло, что он видит свою собственную футболку, на которую нанесен снимок малыша.

«Пожалуйста, если вы когда-либо будете стирать свою любимую футболку с портретом ребенка, поместите на машину предупреждающую записку или что-то в этом роде», — подписал фото папа.

Фото стало вирусным. «Не вижу проблемы — ребенок выглядит так, будто получает от этого удовольствие», «Как же я еще могла помыть младенца, милый?», «Да не переживай, я включила самый деликатный режим» — писали в комментариях развеселившиеся пользователи.

Другие советовали стирать футболку, вывернув ее наизнанку- заодно и принт на ткани сохранится дольше. Кто-то отметил, что зрелище было бы не настолько эффектным, если бы малыш на фото не выглядел таким несчастным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что котенка постирали в стиральной машине, но хозяйка спасла его, сделав искусственное дыхание.

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