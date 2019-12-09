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Котенка постирали в стиральной машине: хозяйка спасла его, сделав искусственное дыхание (фото)
Жительница британского города Ливерпуль Кортни Друри, решившая заняться стиркой, в течение 20 минут не могла понять, откуда доносятся отчаянные кошачьи вопли. Разыскивая по всему дому своего котенка по кличке Пози, 22-летняя женщина только в последнюю очередь догадалась заглянуть в стиральную машину. Оказалось, что трехмесячная Пози решила поспать внутри, забившись в кучу белья. А хозяйка включила машину, ничего не заметив.
В панике и в слезах Кортни остановила агрегат, открыла дверцу и оттуда вывалилась Пози, которая уже не подавала признаков жизни. По счастью, буквально за несколько недель до этого Друри научилась делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Воспользовавшись своими навыками, британка сумела вернуть котенка к жизни и услышала слабое «мяу». Как сообщает издание The Mirror, Кортни срочно отвезла свою любимицу к ветеринару, где ей дали кислород. Врач сказал, что, если бы не искусственное дыхание, Пози уже не было бы в живых.
Кортни и ее четырехлетняя дочь Алиссия пережили бессонную ночь после того, как им сказали, что котенку стало хуже. Однако на следующий день состояние животного улучшилось. Ветеринар позвонил и сказал, что Пози на пути к выздоровлению. «Она, определенно, чудо-кошка. А у них должно быть девять жизней», — говорит хозяйка.
Пози уже вернулась домой и ведет себя, как обычно. Други говорит, что ее мучило сильное чувство вины перед ней. Но котенок не держит обиды на свою владелицу и по-прежнему ласков.
Друри разместила на стиральной машине записки, в которых сама себе напоминает: «Перед включением проверь, нет ли там кошки».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Австралии котенок по кличке Поппи пережил полный цикл стирки и отжима в стиральной машине.
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