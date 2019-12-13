На калифорнийский пляж выбросило тысячи «рыб-пенисов» (фото)

Мир

На один из пляжей в американском штате Калифорния перед местными жителями и туристами предстало необычное зрелище. После шторма на берег выбросило тысячи пульсирующих так называемых «рыб-пенисов». Их латинское название — Urechis unicinctus. И на самом деле это не рыбы, а вид морских червей. Как пишет издание The Sun, в азиатских странах их употребляют в пищу — там они считаются деликатесом.

Как говорят зоологи, подобное явление можно наблюдать редко, хотя такие случаи «массового выброса» червей, получивших свое неофициальное название из-за характерной формы, уже бывали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Аргентине всем миром спасали касаток, выбросившихся на берег.

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