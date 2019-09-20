Мир

В Аргентине всем миром спасали касаток, выбросившихся на берег: в сети появилось впечатляющее видео

В Аргентине в течение нескольких часов спасатели возвращали в море касаток, выброшенных волнами на берег. Ранее сообщалось о погибших дельфинах на нескольких пляжах в Одессе.

Видео из Аргентины опубликовано ресурсом CGTN на YouTube.

На ролике видно, как пожарные, морские офицеры, береговая охрана, муниципальный персонал и местные добровольцы организовали спасательную акцию. Местные жители водой из ведер поливали животных и помогали вернуть их в море.

Отмечается, что некоторых животных выбросило на сухой берег, а другие остались на мелководье. Предположительно, животные приблизились к берегу в поисках пищи.

Из семи касаток спасти удалось шесть.

Эксперты попытаются разобраться, как касатки оказались на суше.

«ФАКТЫ» ранее сообщали о гибели шести дельфинов-афалинов в Судакском районе оккупированного Крыма.

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