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В Аргентине всем миром спасали касаток, выбросившихся на берег: в сети появилось впечатляющее видео
В Аргентине в течение нескольких часов спасатели возвращали в море касаток, выброшенных волнами на берег. Ранее сообщалось о погибших дельфинах на нескольких пляжах в Одессе.
Видео из Аргентины опубликовано ресурсом CGTN на YouTube.
На ролике видно, как пожарные, морские офицеры, береговая охрана, муниципальный персонал и местные добровольцы организовали спасательную акцию. Местные жители водой из ведер поливали животных и помогали вернуть их в море.
Отмечается, что некоторых животных выбросило на сухой берег, а другие остались на мелководье. Предположительно, животные приблизились к берегу в поисках пищи.
Из семи касаток спасти удалось шесть.
Эксперты попытаются разобраться, как касатки оказались на суше.
«ФАКТЫ» ранее сообщали о гибели шести дельфинов-афалинов в Судакском районе оккупированного Крыма.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!