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Спиртопровод в Молдову: контрабандисты придумали оригинальный способ торговли алкоголем (фото)
В ночь на 13 декабря сотрудники таможни совместно с представителями СБУ выявили на границе с Молдовой, в Лиманском районе Одесской области, «спиртовой» трубопровод и около тонны спирта. «В нежилом помещении, что в селе Кучурган, обнаружили край трубопровода с характерным запахом спирта, а также пустую тару, — рассказали в Одесской таможне. — В одной из сельских усадеб вблизи пункта пропуска „Кучурган“ нашли 4 бочки с 800 литрами спирта».
Проводятся соответствующие процессуальные действия по фиксации факта незаконного изготовления, хранения, сбыта и перемещения вне таможенного контроля подакцизных товаров. После этого будет дана соответствующая юридическая квалификация и принято процессуальное решение. Трубопровод демонтируют.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве разоблачили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Для кустарного изготовления водки цеховики смешивали техническую воду из-под крана со спиртом. А чтобы изготовить «коньяк» и «бренди», добавляли красители и ароматизаторы.
А в Западной Украине правоохранители выявили канал поставки нелегального этилового спирта и изъяли 67 тонн (!) контрабандного спирта, предназначавшегося для «наливаек».
Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что в Закарпатье обнаружили сеть предприятий, которые в промышленных масштабах изготовляли фальсифицированную бытовую химию и под видом официального оптового представителя известной торговой марки продавали ее на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.
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