Спиртопровод в Молдову: контрабандисты придумали оригинальный способ торговли алкоголем (фото)

Происшествия

В ночь на 13 декабря сотрудники таможни совместно с представителями СБУ выявили на границе с Молдовой, в Лиманском районе Одесской области, «спиртовой» трубопровод и около тонны спирта. «В нежилом помещении, что в селе Кучурган, обнаружили край трубопровода с характерным запахом спирта, а также пустую тару, — рассказали в Одесской таможне. — В одной из сельских усадеб вблизи пункта пропуска „Кучурган“ нашли 4 бочки с 800 литрами спирта».

Проводятся соответствующие процессуальные действия по фиксации факта незаконного изготовления, хранения, сбыта и перемещения вне таможенного контроля подакцизных товаров. После этого будет дана соответствующая юридическая квалификация и принято процессуальное решение. Трубопровод демонтируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве разоблачили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Для кустарного изготовления водки цеховики смешивали техническую воду из-под крана со спиртом. А чтобы изготовить «коньяк» и «бренди», добавляли красители и ароматизаторы.

А в Западной Украине правоохранители выявили канал поставки нелегального этилового спирта и изъяли 67 тонн (!) контрабандного спирта, предназначавшегося для «наливаек».

Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что в Закарпатье обнаружили сеть предприятий, которые в промышленных масштабах изготовляли фальсифицированную бытовую химию и под видом официального оптового представителя известной торговой марки продавали ее на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter