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Сюрприз: девушка купила купальник, который, намокнув в публичном бассейне, оказался полностью прозрачным (фото)
25-летняя жительница Великобритании Эмили Чарлтон-Смит перед отпуском приобрела в интернет-магазине PrettyLittleThing белый купальник-бикини стоимостью 17 фунтов (около 23 долларов). Точно такой же она покупала себе ранее — только черный. И осталась им довольна. Не ожидая никакого подвоха, Эмили надела обновку и смело отправилась в бассейн отеля испанского курорта Марбелья. К ее ужасу, намокнувшая ткань оказалась полностью прозрачной — несмотря на подкладку. Так что девушка предстала перед другими постояльцами гостиницы практически в голом виде.
Как сообщает издание The Sun, возмущенная покупательница связалась с магазином, требуя возврата денег. Там ей ответили, что купальник был предназначен только для того, «чтобы позировать возле бассейна». И что деньги вернуть ей не могут, поскольку он уже ношеный. А также попросили прислать видео — «чтобы мы видели, насколько прозрачной стала ткань» «То есть вы хотите увидеть меня в прозрачном купальнике?», — поинтересовалась англичанка. «Простите, мы неправильно сформулировали. Пришлите нам фотографии с вашей рукой под бикини», — ответили ей. Чарлтон-Смит сделала требуемые снимки «до» и «после», поделившись ними в соцсетях, где ей выразили сочувствие.
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