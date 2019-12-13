Рождественские открытки и душевные поздравления

Общество и люди

25 декабря — Рождество Христово у западных христиан.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить друзей красивой открыткой или смс-сообщением.

В хороводе декабрьских забот отвлекись на несколько минут от повседневной суеты и встречай душой и сердцем Рождество. Пусть этот праздник подарит тебе очарование зимней сказки, наполненной добрыми намерениями и ощущением близкого счастья! Желаю удачи и теплых отношений со своими возможностями!

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Поздравления с Рождеством Христовым тем, кто празднует его 25 декабря. Хороших вам рождественских праздников. Пусть радость и удача улыбаются вам весь последующий год, пусть ваши души будут открыты и полны света и счастья, пусть родные радуют вас подарками и улыбками. С Рождеством!

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Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!

Пусть твой мир и пусть твой век

Будет несуровым,

Божья хлынет благодать

В душу и в дыханье,

Чтоб не знать и не встречать

Боли и страданья.

Ясных дней тебе и вех,

И открытий новых!

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!



***

В День чудесный — Рождества,

Поздравляю, Вас, друзья!

Пожелать хочу любви,

Чтоб едва-едва текли

Годы пышною рекою,

И горды были судьбою,

Благодарны небесам,

Посещайте божий Храм!

Будьте искренне душою,

И честны всегда с собою,

Долгих-долгих жизни лет

Без болезней и без бед!



***

Пусть в этот день рождественский, яркий,

Пошлет вам Бог неземные подарки,

Желаю, чтобы Господь вам с небес

Послал здоровья, добра и чудес!

Пускай от вас прочь все зло отступает,

Пусть Бог сердца лишь добром наполняет,

В душе живут только мир и покой,

А счастье льется к вам бурной рекой!

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