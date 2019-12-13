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Общество и люди

Рождественские открытки и душевные поздравления

20:07 24 декабря 2019 97
Рождество Христово
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

25 декабря — Рождество Христово у западных христиан.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить друзей красивой открыткой или смс-сообщением.

Рождество Христово

В хороводе декабрьских забот отвлекись на несколько минут от повседневной суеты и встречай душой и сердцем Рождество. Пусть этот праздник подарит тебе очарование зимней сказки, наполненной добрыми намерениями и ощущением близкого счастья! Желаю удачи и теплых отношений со своими возможностями!

Рождество Христово

***
Поздравления с Рождеством Христовым тем, кто празднует его 25 декабря. Хороших вам рождественских праздников. Пусть радость и удача улыбаются вам весь последующий год, пусть ваши души будут открыты и полны света и счастья, пусть родные радуют вас подарками и улыбками. С Рождеством!

Рождество Христово

***
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
Пусть твой мир и пусть твой век
Будет несуровым,
Божья хлынет благодать
В душу и в дыханье,
Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.
Ясных дней тебе и вех,
И открытий новых!
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!

Рождество Христово
***
В День чудесный — Рождества,
Поздравляю, Вас, друзья!
Пожелать хочу любви,
Чтоб едва-едва текли
Годы пышною рекою,
И горды были судьбою,
Благодарны небесам,
Посещайте божий Храм!
Будьте искренне душою,
И честны всегда с собою,
Долгих-долгих жизни лет
Без болезней и без бед!

Рождество Христово
***
Пусть в этот день рождественский, яркий,
Пошлет вам Бог неземные подарки,
Желаю, чтобы Господь вам с небес
Послал здоровья, добра и чудес!
Пускай от вас прочь все зло отступает,
Пусть Бог сердца лишь добром наполняет,
В душе живут только мир и покой,
А счастье льется к вам бурной рекой!

Рождество Христово

Больше поздравлений и открыток вы можете найти здесь.

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