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2020 — год Белой Крысы: что это значит и как встретить Новый год
2020 год будет особенным, поскольку именно он открывает новый 12-летний цикл Восточного календаря. И недаром именно Крыса является его символом — по преданию она первой предстала перед Буддой, поэтому ее наделили самыми значительными дарами. Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какими будут новогодние каникулы в 2019—2020 году.
Поэтому грядущий год обещает быть богатым и денежным. Крыса подарит людям (в особенности это касается родившихся в год Крысы) возможность улучшить карьерное положение, подняться на лучший уровень жизни и достичь большего признания.
Поскольку Крысу (вопреки некоторым мифам) считают одним из самых опрятных животных, поэтому подготовку к новогодним торжествам следует начать с генеральной уборки в доме. Причем особое внимание следует уделить окнам. Также вам предстоит избавиться от лишних вещей и ненужных документов.
Встречать Новый год-2020 астрологи советуют с друзьями и близкими. На праздничном столе должна быть белая скатерть, белая посуда, а в бокалах — белое вино. И, естественно, нужно не забыть об угощении для главной героини года — Белой Крысы. Для нее следует поставить на стол зерно, орешки и сыр.
В праздничном наряде также должен превалировать белый цвет, а из украшений стоит отдать предпочтение аксессуарам из белого металла.
Ранее «ФАКТЫ» дали советы, как избежать травм на Новый год, а также рассказали о секретах приготовления самых вкусных новогодних напитков.
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