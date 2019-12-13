Самые красивые пряничные домики: все детали съедобны (фото)

Стиль жизни

Пряничные домики известного черниговского кондитера Елены Зиберт сказочно красивы и снаружи, и внутри. Например, в домике для эльфа есть даже кровать с подушкой и одеялом, стол, кресло. На столе — чашка с блюдечком. К слову, все детали съемные — их можно перемещать из комнаты в комнату. Конечно, от такого чуда в восторге и дети, и взрослые. Оказывается, создать пряничный домик можно и в домашних условиях. Секретами мастерства Елена Зиберт поделилась с читателями «ФАКТОВ».

— Ежегодно в норвежском городе Бергене накануне Рождества, начиная с 1991 года, во всех семьях, школах и детских садиках и даже на многих предприятиях делают пряничные домики для того, чтобы из них создать масштабный пряничный город, — говорит Елена Зиберт. — Чтобы увидеть его, в Берген приезжают более ста тысяч туристов. И этот пряничный город, который у них называется Pepperkakebyen, — всегда потрясающее зрелище! Например, в 2017 году домов в нем было рекордно много — больше двух тысяч.

Традиция выпекания пряничных домиков пришла в Берген из Германии еще в позапрошлом веке и прижилась. Вечером в сказочных домиках горит свет, и это выглядит волшебно!

— Можно представить эту красоту. Но и ваши домики вызывают восторг.

— При этом они еще и вкусные. С удовольствием поделюсь рецептом пряничного теста.

Рецепт пряничного теста Стакан сахара, 120 граммов мягкого сливочного масла, 3 столовые ложки меда, крупное яйцо или 2 маленьких, половина чайной ложки соды, столько же соли и молотого имбиря, чайная ложка корицы, по четверти чайной ложки лимонной кислоты, молотой гвоздики, кардамона, мускатного ореха, 3−3,5 стакана муки. Для получения коричневого цвета — 2 столовые ложки какао. Взбить мягкое масло с сахаром миксером на высокой скорости, добавить мед и взбивать до полного растворения сахара. Добавить яйца и перемешать. Отдельно в миске смешать сухие ингредиенты: муку, соль, соду, лимонную кислоту, какао и специи. В яичную смесь добавить сухую смесь в несколько приемов. Сначала можно мешать миксером, потом вручную, поместив тесто на столешницу. Готовое тесто обернуть пищевой пленкой и поместить в холодильник на пару часов. Можно даже на всю ночь. Охлажденное тесто раскатываем (на коврике или пергаментной бумаге), вырезаем детали и выпекаем 8−12 минут при температуре 180 градусов.

— Из чего сделаны окошки в домиках?

— Сейчас я делаю их мармеладными. А раньше они были у меня карамельными. Но леденцы иногда текут, да и вкус мармелада в сочетании с пряником намного лучше. Во всяком случае так считают мои дети.

Окна в пряничных домиках Елена Зиберт создает из мармелада

Покрыты домики венгерским лаком. Готовится он так. Желток и столовую ложку молока нужно перемешать, при необходимости добавить пищевой краситель, смесь нанести кисточкой на пряник. Затем поместить пряник в духовку при 100 градусах минут на семь, пока глазурь не высохнет. Можно краситель не добавлять, тогда пряник будет такой же глянцевый, словно покрытый лаком, но естественного пряничного цвета.

— Снег и сосульки у вас получаются словно настоящие.

— Их делаю из айсинга (на 1 белок берется 180−190 г сахарной пудры, все это следует взбить на малых оборотах миксера до белого цвета) Я не люблю, чтобы было много глазури на домиках, поэтому чрезмерно этим не увлекаюсь.

Снег в композициях кондитера не отличить от настоящего

— Как соединить все детали домика?

— К глазури, рецепт которой я дала, добавляем сахарной пудры или какао (если домик коричневый), чтобы масса стала густая. И склеиваем все детали домика. С какао глазурь получится вкуснее. Если хотим, чтобы одна половинка крыши поднималась, в сырых ее деталях делаем отверстия соломинкой для коктейля. И потом просто привязываем лентами вторую половинку крыши к той, что уже приклеили. Тогда домик может быть шкатулкой, например, для маленьких пряничков.

— Очень красив у вас Мышкин домик.

— В сырном домике можно вырезать дырки или «привязать» гирлянду с кусочками сыра из пряничного теста.

Мышкин дом создан в форме кусочка сыра

— Как сделать из теста мышку?

— Просто придайте тесту форму мышки. Но сделайте ее на 0,5 см — 1 см меньше в объеме, чем она будет в готовом изделии. Ведь при выпечке тесто поднимется. Потом нанесите на готовую фигурку мышки кисточкой глазурь, добиваясь нужных выпуклостей. Это можно сделать в несколько подходов. То есть мы добавляем глазурь мазками туда, где нам нужен объем. Затем глазурью черного цвета наносим глазки. Глазурь можно окрашивать пищевыми красителями. Носик и ушки мы сделали из айсинга.

— И настоящий Дом мечты — Dream House.

— Он действительно как волшебный. К слову, в этом доме 44 окна, все они из мармелада. На дом нанесен тонкий слой фиолетовой и сиреневой глазури. Балкон сделан из белой глазури. За счет того, что в доме много окошек, он кажется таким светлым и волшебным. Внутри светодиодная гирлянда, и, управляя пультом, мы можем включать и выключать свет. Внутри я поставила пряничную елочку, и, если смотреть прямо в окошко, когда включен свет, ее можно увидеть.

Dream House – настоящий Дом мечты. Внутри есть елка, которую можно увидеть сквозь окно

— Как долго может храниться пряничный домик?

— Даже полгода. Нередко домики используют в качестве шкатулки для сладостей, сухофруктов или чая. Все это потом вкусно пахнет имбирем.

Елена Зиберт: «В Рождество я хочу пожелать чуда - такого, чтобы счастье переполняло и захотелось всех тоже сделать счастливыми!»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в преддверие праздников?

— В Рождество я хочу пожелать чуда — такого, чтобы счастье переполняло и захотелось всех тоже сделать счастливыми!

Ранее Елена Зиберт рассказала «ФАКТАМ» о том, как испечь домашний тыквенный и гречневый хлеб, чтобы он был ароматным и вкусным.

Фото из альбома Елены Зиберт

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