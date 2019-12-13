Происшествия

А где велосипед? Киевлян возмутил очередной кортеж в центре столицы (видео)

В сети зафиксировали кортеж президента Зеленского, ради проезда которого по вечерним улицам центра столицы останавливали движение автомобилей. Президент направлялся на эфир телеканала «1+1».

Видео встретило массу негативных откликов.

В частности, президенту припомнили его киношный образ, который отдавал предпочтение велосипеду.

Сама автор ролика была немало возмущена тем, что не смогла добраться домой вовремя, поэтому не особо стеснялась в выражениях.

Внимание! В кадре звучит ненормативная лексика.

Напомним, в начале декабря в сеть попали фото, показывающие, как вдоль маршрута движения Зеленского выстраивают военнослужащих Национальной гвардии.



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