Общество и люди

В Киеве снова отменят скоростной трамвай: какие станции будут закрыты в выходные

В Киеве скоростной трамвай № 1 уже традиционно не будет работать в выходные. 14 и 15 декабря (в субботу и воскресенье) пассажирам предлагают воспользоваться автобусом № 2Т (от Михайловской Борщаговки до станции «Ромена Роллана») и трамваем № 3, который будет курсировать между станциями «Ромена Роллана» и «Старовокзальная».

Трамвай № 1 не будет ходить из-за реконструкции трамвайных путей от «Улицы Генерала Потапова» до станции «Улица Зодчих».

На вход/выход пассажиров будут закрыты:

14 декабря (в субботу) — станция «Политехнический институт»;

— станция «Политехнический институт»; 15 декабря (в воскресенье) — станция «Полевая».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за праздников в центре Киева ограничили движение транспорта. Вместе с тем до 27 декабря на улице Богдана Хмельницкого движение будет частично ограничено из-за ремонта дорожного покрытия. Работы ведутся в квартале между улицами Пирогова и М. Коцюбинского.

Напомним, что на эстакаде Южного моста будет частично перекрыто движение с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря (в направлении станции метро «Выдубичи») и с 21:00 14 декабря до 07:00 15 декабря (в направлении проспекта Бажана).

А «Укрзалізниця» будет ремонтировать железнодорожный переезд на проспекте Науки (рядом со Столичным шоссе). Движение через переезд в течение трех ночей полностью перекроют с 20:00 18 декабря до 8:00 21 декабря.

Из-за ремонта контактной сети на бульваре Дружбы Народов троллейбус № 91Н в ночь на 14 декабря изменит маршрут движения в период с 01:40 до 03:40: транспорт поедет от улицы Милославской до Дарницкой площади и от Центрального ж/д вокзала до станции метро «Лыбедская».

В месте с тем в связи с продуктовыми ярмарками на улицах Лисковской, М. Цветаевой, Иорданской, Булгакова и Татарской меняются маршруты:

14 декабря — автобусов № 6, 9, 61 и троллейбусов № 34, 37А;

— автобусов № 6, 9, 61 и троллейбусов № 34, 37А; 15 декабря — автобуса № 31.

Транспорт проследует по таким маршрутам:

троллейбус № 34 — от улицы Северной по проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда и С. Бандеры;

— от улицы Северной по проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда и С. Бандеры; троллейбус № 37А — от станции метро «Лесная» до улицы Лисковской по своей схеме, далее по маршруту № 37;

— от станции метро «Лесная» до улицы Лисковской по своей схеме, далее по маршруту № 37; автобус № 6 — от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицы Лисковскую и Радунскую;

— от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицы Лисковскую и Радунскую; автобус № 9 — от станции метро «Лукьяновская» до улицы Симиренко (без заезда на улицу Булгакова);

— от станции метро «Лукьяновская» до улицы Симиренко (без заезда на улицу Булгакова); автобус № 61 — от ж/д платформы «Троещина» до улицы Радунской (без заезда на улицу Лисковскую);

— от ж/д платформы «Троещина» до улицы Радунской (без заезда на улицу Лисковскую); автобус № 31 — от станции метро «КПИ» до улицы Отто Шмидта по действующему маршруту, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной и снова по привычной трассе.



По каким адресам в выходные проходят продуктовые ярмарки в разных районах Киева, читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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