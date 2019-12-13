Происшествия

Очень не хотел в школу: под Одессой подросток разыграл собственное похищение

В пятницу, 13 декабря, в поселке Любашевка, что на севере Одесской области, в отделение полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что около 10:00 неизвестные мужчины пытались усадить ее сына в свой автомобиль и похитить.

Для проверки на место происшествия были направлены полицейские. В ходе опроса свидетелей и просмотра записей с камеры наружного видеонаблюдения стало ясно: событие не подтвердилась. Тогда решили опросить шестиклассника в присутствии родителей и психолога. Мальчик признался, что историю с похищением придумал, чтобы не идти в школу из-за конфликта с одним из преподавателей.

С ребенком и его матерью проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей».

Похожая история с ложным похищением детей произошла в конце ноября в Киевской области. В городе Буча даже ввели план «Перехват», но потом выяснилось, что мальчишки просто играли и слишком реалистично звали на помощь. А в поселке Коцюбинском под Киевом действительно украли ребенка. Лже-волонтер похитила у мамы 3-месячного малыша.

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