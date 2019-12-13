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В Полтаве закрыли медицинскую академию из-за массового заболевания студентов: что произошло

18:59 13 декабря 2019 182
Корь
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

С пятницы, 13 декабря, прекращены занятия в Украинской медицинской стоматологической академии (Полтава) в связи с эпидемией кори. По словам заведующего отделением областного лабораторного центра Андрея Байбарзы, инфицированы шестеро студентов этого учебного заведения. Симптомы заболевания — высокая температура и высыпания на теле — у них проявились три дня назад. Известно, что заболевшие подрабатывали в урологическом и хирургическом отделениях областной больницы. Все они направлены на лечение в инфекционную больницу.

Источник заражения будущих медиков пока не установлен. В целях предупреждения распространения инфекции двумстам не вакцинированным сотрудникам областной больницы в понедельник начнут делать прививки. Сотрудники и студенты медакадемии без прививок тоже будут вакцинированы.

Занятия в вузе возобновятся ориентировочно 8 января, в соответствии с графиком учебного процесса. Так совпало, что именно сегодня у будущих медиков закончился первый семестр, и они должны были приступить к сдаче экзаменов, но в связи с карантином получили возможность лучше к ним подготовиться.

Напомним, что за восемь месяцев 2019 года в Украине корью заболели более 57 тысяч украинцев. Были также названы области-«рекордсмены» по заболеваемости корью.

«ФАКТЫ» писали также, что недавно в Тернополе от осложнения после кори умер четырехлетний ребенок, девять месяцев находившийся в коме.

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