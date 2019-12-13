Колин Ферт объявил о разводе с неверной женой

Шоу-бизнес

В пятницу, 13 декабря, известный британский актер Колин Ферт официально объявил о разводе с женой. Супруги прожили в браке 22 года. У них есть два сына подросткового возраста — Лука и Маттео. Тем не менее, 59-летний актер решил, что ему и его жене Ливии лучше расстаться.

«Колин и Ливия Ферт разошлись. Они сохранят близкую дружбу и остаются едины в своей любви к их детям. Они просят не беспокоить их. Больше никаких комментариев», — говорится в заявлении пресс-секретаря актера.

В марте прошлого года неожиданно стало известно, что у миссис Ферт есть любовник. Она изменяла мужу с итальянским журналистом Марко Бранкачча не менее года. Причем Ливия, похоже, пыталась оправдаться перед Колином. Она даже пошла на то, что заявила в полицию на Марко, обвинив журналиста в преследовании. Миссис Ферт утверждала, что Бранкачча забрасывает ее «пугающими непристойными сообщениями». Было начато расследование. В конце концов Ливии пришлось сознаться в неверности.

Колин и Ливия Ферт

Вся эта история оскорбила Колина Ферта. Выяснилось, что Бранкачча однажды рассказал актеру во всех подробностях, чем занимался с его женой.

По некоторым данным, роман Ливии и Марко длился с 2015 по 2016 год. В этот период супруги Ферт переживали не лучшие времена. Они решили, что какое-то время им лучше побыть отдельно друг от друга. Вот тогда и появился на горизонте Бранкачча. Однако затем Колин и Ливия помирились и снова стали жить вместе. Но Ферт ничего не знал о романе жены.

Колин Ферт — один из самых успешных британских актеров современности. Он является лауреатом премии «Оскар», двух премий BAFTA, премии «Золотой глобус», а также целого ряда других кинонаград. Американская киноакадемия назвала Ферта лучшим актером за исполнение главной роли в фильме «Король говорит!». Среди наиболее популярных картин с участием Колина выделяются «Гордость и предубеждение», «Реальная любовь», трилогия «Дневник Бриджет Джонс», мюзиклы «Mamma Mia!».

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