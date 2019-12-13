В Киеве откроются зимние городки и романтический каток

Украина

В столице хоть и прохладно, но настоящей зимы пока нет. Тем не менее Киев готовится к новогодним праздникам. И уже в субботу, 14 декабря, на Софийской и Контрактовой площадях откроются праздничные ярмарки, которые дадут официальный старт рождественско-новогодним торжествам.

Празднование на Софийской площади и Владимирском проезде продлится до 12 января, а на Контрактовой площади и улице Сагайдачного — до 19 января.

— Все состоится по праздничному расписанию, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель этнопроекта FolkUkraine и организатор программы «Новый год-2020» Игорь Добруцкий. — Заработает большая ярмарка в зимних городках на Софийской и Контрактовой площадях и на Владимирском проезде. Там установили несколько десятков избушек, где посетители смогут выбрать новогодний подарок. Ведь в этом месте собраны изделия мастеров из всех уголков страны, которые предложат праздничный декор, различные поделки, керамику, сладости и многое другое.

Как уже сообщалось, темой нынешнего новогоднего проекта выбрана рождественская история о «Щелкунчике». До 18 декабря продолжится обустройство и наполнение главных праздничных локаций. На Софийской площади обустроят четыре «королевства»: детские развлечения, подарки, лайки и королевство вкуса. Вокруг елки развернут восьмиконечную звезду из ярких гирлянд — «звездное небо». «Щелкунчики» и украинские козаки будут охранять елку. На площади можно не только окунуться в приключенческий мир «Щелкунчика», но и сделать фото на память в специально оформленных зонах.

В этом году в празднование включено немало новых акцентов. Главную елку страны установили на каркасе и собрали из нескольких сотен сосенок, лапника. А украсили шариками, конфетами, лошадками, посохами и другими предметами — получилось стильное и красивое дерево. На иллюминацию ушло более пяти километров гирлянд. Высота дерева с вершиной — 31,8 метра. Елка на Софийской площади засияет новогодними огнями в День Святого Николая — в 19:00.

А в 18:00 зажгут елку на Контрактовой площади. Но перед этим состоится праздничное шествие: Святой Николай и театральная группа в костюмах героев сказки «Щелкунчик» пройдут от здания Национальной оперы к Софийской площади, чтобы «оживить» ее огни.

Резиденция Святого Николая будет находиться на Контрактовой площади. Здесь посетителей ждут много развлечений, в том числе «ледяная» горка. Музыка, концерты — это все входит в программу празднования.

В европейском городке на Контрактовой кроме ярмарки предусмотрены народные гулянья, стрит-арт, колоритные художественные объекты. Стилизованное оформление этой локации представлено керамикой Опишни (Полтавщина), где гончарство имеет свои характерные особенности.

Новогоднее настроение создают и в других уголках Киева. Так, в парке имени Шевченко открылся романтический каток (работает до 14 января 2020 года). Там же до 20 января проходит квест-фестиваль «Йоль: страна легенд»: в городе магии Йоль можно гадать на успех, пройти магический квест, попробовать вкусную еду, посетить приемную Святого Николая.

Огромный каток появился и на Демеевке, на проспекте Науки. Новый каток имеет подсветку из оптоволокна и светомузыкальное сопровождение. Для обслуживания посетителей построили отдельный павильон. Кататься можно на своих коньках или брать на прокат. Вход на территорию бесплатный, билеты на каток — от 100 гривен.

В Печерском ландшафтном парке (улица Лаврская, 33) 13 декабря открылся фестиваль китайских фонарей «Легенды Поднебесной», который будет работать до 2 февраля 2020 года. Кроме красочных инсталляций из шелка, изображающих героев сказок, животных, птиц, здесь можно увидеть исторические арт-объекты, посвященные Киеву. Все фигуры трафаретные, выполнены из прочной стали, а подсвечиваются эти изображения с помощью Led RGB. Каждая скульптура — символ памятных мест Киева: Золотые ворота, Софийская площадь и другие. Посетители выставки, несомненно, узнают и основателей Киева — Кия, Щека и Хорива…

А на Почтовой площади можно увидеть маленьких основателей Киева — бронзовых малышей Кия, Щека, Хорива и сестру их Лыбедь. Автор скульптурной композиции Владимир Журавель традиционно уже переодел их в праздничную теплую одежду.

14 декабря в арт-галерее на Обуховском шоссе, 2 посетителей приглашают окунуться в мир волшебных впечатлений на выставке «Время приключений» украинской художницы Оли Яценко. С ее картин к зрителю обращаются магические персонажи, образы которых вдохновили художницу на творчество во время путешествий. Вход на выставку свободный — с 11:00 до 19:00 до 17 января.

14 декабря в рамках фестиваля «Зимние забавы Азбучного королевства» откроется выставка детских рисунков «В мире свободных и неравнодушных» (при участии художницы Ольги Кваши). На выставке экспонируются 40 детских работ. Будут также мастер-классы, игры для взрослых и детей, музейный квест, акция по сбору книг для сельских библиотек.

Место проведения: Музей книгопечатания, улица Лаврская, 9. Билеты для детей — 20 гривен, для взрослых — 50 гривен, семьи участников боевых действий — бесплатно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в городе в связи с подготовкой и проведением новогодних праздников в центре Киева запланированы перекрытия.

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