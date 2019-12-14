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Накрасился и сделал маникюр: мужчина переоделся в свою мать, чтобы сдать вместо нее на права (видео)

Получение водительских прав — достаточно непростая процедура не только в Украине, но и в далекой Бразилии. Так, 60-летняя бразильянка Мария Скьяве трижды провалила тест и очень страдала по этому поводу.

В дело решил вмешаться ее сын, 43-летний Хейтор. Об этом пишет BBC.

По версии полицейских, мужчина накрасился, сделал маникюр и женскую прическу, надел на себя одежду своей мамы (цветочную блузку и юбку) и пришел вместо нее на четвертую попытку сдать экзамен.

Любопытно, что ему почти удалось одурачить экзаменатора: он проехался в автомобиле, однако у инспектора возникли подозрения, так как женщина на сидении водителя широко расставляла ноги и уж слишком уверено лихачила на поворотах.

Кроме того, «пенсионерка» не была похожа на свое фото в документах.

Он попросил показать паспорт, и когда того не оказалось, понял, что перед ним мужчина, переодетый в женщину, и вызвал полицию.

Момент задержания мужчина в автошколе показан на видео.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве и попытке обмануть государственный орган. Он был освобожден под залог, ведется расследование.

Грозный экзаменатор назвал поступок мужчины преступлением, однако некоторые пользователи соцсетей посчитали такое стремление сына помочь матери благородным.

Porto Velho, Brezilya'da yaşayan Heitor Schiave, bir türlü direksiyon sınavını veremeyen 60 yaşındaki annesinin yerine sınava girmeye çalışmış. Annesinin kıyafetlerini giymiş olsa da yakalanmış kendisi. pic.twitter.com/eJxLUEDcSf — biacaip (@biacaipcom) 13 декабря 2019 г.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном похожем случае: гей притворился на свадьбе девушкой ради того, чтобы не расстроить родителей мужа.

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