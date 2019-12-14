23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Накрасился и сделал маникюр: мужчина переоделся в свою мать, чтобы сдать вместо нее на права (видео)

0:55 14 декабря 2019 119
Переодетый бразилец
Инф. «ФАКТОВ»

Получение водительских прав — достаточно непростая процедура не только в Украине, но и в далекой Бразилии. Так, 60-летняя бразильянка Мария Скьяве трижды провалила тест и очень страдала по этому поводу.

В дело решил вмешаться ее сын, 43-летний Хейтор. Об этом пишет BBC.

По версии полицейских, мужчина накрасился, сделал маникюр и женскую прическу, надел на себя одежду своей мамы (цветочную блузку и юбку) и пришел вместо нее на четвертую попытку сдать экзамен.

Любопытно, что ему почти удалось одурачить экзаменатора: он проехался в автомобиле, однако у инспектора возникли подозрения, так как женщина на сидении водителя широко расставляла ноги и уж слишком уверено лихачила на поворотах.

Кроме того, «пенсионерка» не была похожа на свое фото в документах.

Он попросил показать паспорт, и когда того не оказалось, понял, что перед ним мужчина, переодетый в женщину, и вызвал полицию.

Момент задержания мужчина в автошколе показан на видео.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве и попытке обмануть государственный орган. Он был освобожден под залог, ведется расследование.

Грозный экзаменатор назвал поступок мужчины преступлением, однако некоторые пользователи соцсетей посчитали такое стремление сына помочь матери благородным.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном похожем случае: гей притворился на свадьбе девушкой ради того, чтобы не расстроить родителей мужа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Собака Бэйли танцует

Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

модный маникюр

Новые тренды в маникюре: блестки, стразы и кристаллы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер