Водительские права в Украине стали выдавать по-новому: что изменилось

Украина

С конца октября в Украине начал действовать новый порядок выдачи водительских удостоверений и аккредитации отечественных автошкол (поправки в законы были приняты еще весной, но вступили в силу только сейчас). «ФАКТЫ» разбирались, что изменилось на сегодняшний день и чего можно ожидать в обозримом будущем.

В каждом учебном авто будет установлено оборудование для видеофиксации экзамена по вождению

Новый порядок получения водительских удостоверений, который стал действовать с 19 октября, предусмотрен постановлением Кабинета министров Украины № 320 от 3 апреля 2019 года «О внесении изменений в некоторые постановления Кабмина». Как утверждают в Главном сервисном центре МВД (ГСЦ), задекларированные этим документом меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации заведений по подготовке водителей и совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

Что касается изменений в процедуре подготовки водителей, то отныне допускается новый порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей. Практический экзамен теперь сдается в территориальном центре МВД, где был успешно сдан теоретический экзамен, а срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10 до двух лет. Кроме того, во время сдачи экзаменов предоставляется возможность фото- и видеофиксации. Свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, а вносится в Единый реестр МВД в электронном виде.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что получить или обменять права невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность. Помимо этого, появилась возможность внесения в права информации о группе крови и резус-факторе водителя.

«С введением видеофиксации практического экзамена будет обеспечена полная прозрачность этой процедуры и ликвидирован субъективизм при вынесении оценок навыков будущих водителей, — разъяснил некоторые новшества министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. — Все действия кандидата и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое установят в каждом экзаменационном авто». По словам министра, видеофиксация процесса сдачи практического экзамена действует в сервисных центрах МВД уже больше года.

Срок действия свидетельства об окончании автошколы был сокращен с целью ликвидации анахронизма, доставшегося нам в наследство со времен начала независимости Украины. «Ликвидируем абсурд. Например, ранее кандидат в водители мог прийти сдавать экзамен в сервисном центре через пять лет после окончания автошколы, а срок действия свидетельства составлял 10 лет», — сообщил министр.

Также внесены изменения, призванные ужесточить контроль за учебными заведениями, чтобы таким образом повысить качество подготовки будущих водителей.

В частности, предусмотрено введение обязательного взаимодействия территориальных органов МВД с автошколами путем электронного обмена информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению обязаны вносить в специальный электронный журнал сведения о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве, на котором будут проводиться практические занятия. «Это нововведение позволит усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и при необходимости проследить за обучением каждого слушателя», — рассказал Владислав Криклий.

Изменилась и процедура аккредитации автошкол — эту функцию передали из Главного сервисного центра МВД региональным центрам. Чиновники считают, что подобное новшество сократит время прохождения аккредитации (ведь документы будут рассматриваться непосредственно на местах), а также позволит сэкономить средства на транспортные расходы субъектам хозяйствования. Предусмотрено, что сертификаты о государственной аккредитации автошкол, выданные после 5 июля 2016 года, считаются бессрочными.

В Верховной Раде предлагают вернуть возможность сдачи экзамена на права экстерном

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект, призванный в очередной раз изменить порядок выдачи водительских «корочек». Авторы документа, представители фракции «Слуга народа», пометили его как «неотложный». Такой гриф они объясняют угрозой безопасности дорожного движения, которую несут более 40 тысяч водителей, ежемесячно заканчивающих автошколы, но не получающих достаточного уровня подготовки.

Законопроект № 2201 «О внесении изменений в Закон Украины „О дорожном движении“ по созданию необходимых условий для реализации права граждан на допуск к сдаче экзамена, управления транспортными средствами» предлагает внести два ключевых изменения в порядок получения водительских удостоверений.

1. Будущим водителям собираются разрешить самостоятельно обучаться Правилам дорожного движения. Авторы законопроекта утверждают, что такой порядок будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах путем более активного привлечения граждан к изучению Правил дорожного движения и основ безопасного поведения на дорогах, в том числе самостоятельно. Опыт многих стран мира, в том числе Германии, Британии, Норвегии, Чехии и Польши свидетельствует о том, что благодаря возможности выбора способа обучения этим наукам жизнь людей упрощается и становится комфортнее. В то время как действующая норма, по мнению нардепов, нарушает права отдельных категорий граждан, например, женщин в декрете, людей, проживающих в местности, где отсутствуют автошколы, работающих вахтовым методом и т. п. На сегодня существует огромное количество учебной литературы, роликов и фильмов, позволяющих самостоятельно овладеть и правилами, и навыками вождения.

2. Будущим водителям, не сдавшим теоретический экзамен, запретят обучаться практическому вождению на автотрассах и дорогах общего пользования. В случае несдачи теоретического экзамена пройти повторный тест ученики смогут не ранее, чем через три месяца. Авторы законопроекта утверждают, что подготовка водителей часто происходит с грубыми нарушениями, в частности пункта Правил дорожного движения, в соответствии с которым человек, обучающийся практическому вождению, обязан знать и выполнять дорожные правила. В то время как на практике за руль ученики садятся уже со второй недели обучения в автошколе, еще толком не зная даже значения всех дорожных знаков. Более того, некоторые будущие водители посещают только часть занятий по практическому вождению (без теории) или вообще их игнорируют, надеясь сдать экзамен за взятку. Все это, по мнению авторов законопроекта, создает потенциальную опасность для участников дорожного движения.

Если инициативу депутатов одобрят, процесс обучения вождению и получения водительских прав у нас в стране будет приведен в соответствие с Правилами дорожного движения, по которым крутить руль и нажимать на педали учебного автомобиля смогут лишь те, кто в полном объеме знает теорию.

Напомним, что около 10 лет назад в Украине существовала возможность сдачи на права экстерном, когда будущие водители самостоятельно обучались не только практическим, но и теоретическим навыкам. Тогда ученики имели возможность сдать в ГАИ теорию и практику без посещения автошколы. Вместе с тем механизм получения прав экстерном был превращен в банальную коррупционную схему, при которой удостоверение фактически покупалось будущими водителями независимо от уровня их подготовки и фактических результатов экзаменов. Из-за этого в свое время и была ликвидирована возможность самостоятельной подготовки. На сей раз подобный подход может оказаться дееспособным, так как на сегодняшний день процессы сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД тщательно контролируются, в том числе с помощью видеофиксации.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Верховная Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел. Отметим, практически во всех странах Европы дети должны ездить в специальных креслах.

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