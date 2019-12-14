"Митяй" боится "умереть": актер Добрынин объяснил, почему возвращается в "Сваты-7"

Шоу-бизнес

Несмотря на упорно циркулирующие слухи о закрытии одиозного сериала «Сваты», актеры которого дерзко нарушают украинское законодательство, «телесага» появится на экранах уже летом 2020 года.

Об этом рассказал в программе «Судьба человека» на росТВ актер Николай Добрынин, пишет VistaNews.

По словам исполнителя роли Митяя, никто из актёров не ушёл из сериала. Напротив, состав пополнился новыми интересными героями.

Сам он также вернулся в «Сваты-7» и продолжит веселить зрителей приключениями своего героя.

«Разумеется, актер не комментирует, почему он решил вернуться на съемочную площадку, а все причастные к съемкам делают вид, что скандального ухода не было вовсе. Учитывая тот факт, что Николай вернулся в сериал после слухов об „убийстве“ его героя сценаристами можно сделать вывод, что актер просто боится „умереть“ для публики, ведь это может разрушить его счастливую семью», — пишет автор статьи.

Также в передаче актер раскрыл некоторые из секретов своей личной жизни. Оказывается, его третьей супругой стала давняя фанатка Екатерина Комиссарова.

Однажды увидев Добрынина на сцене театра, она с первого взгляда полюбила успешного и талантливого актера и 4 года преследовала звезду, несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте. Николай осознает, что для Кати важен его успех и это заставляет работать не покладая рук.

Роль Митяя стала самой успешной и большой для Добрынина, подарила заслуженному артисту народную любовь, популярность и обеспечила работой еще в нескольких проектах. В последнее время актер не получал предложений о работе.

Уход из 7-го сезона «Сватов» мог завершить карьеру актера и предать забвению. Видимо, он решил, что лучше быть «неудачником, глупым подкаблучником и алкаголиком» на экране, чем потерять уважение жены или вообще лишиться семьи, ведь Комиссарова может променять его на более успешного и молодого мужчину.

Еще один момент: Добрынин называет себя верующим человеком. После того, как Николай «вымолил» дочь он часто посещает монастыри и храмы. А так как считается, что актеры часто повторяют судьбу своих экранных героев, то «умерев» на экране, Добрынин мог бояться уйти из реальной жизни.

Поэтом он и вернулся в «Сваты» после слухов о смерти его героя, делают вывод журналисты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнитель роли Ивана Будько, актер Федор Добронравов подтвердил, что, скорее всего, съемки новых «Сватов» возобновятся следующим летом. А по поводу ухода Добрынина с проекта актер заявил, что впервые слышит об этом и не представляет сериал без него.

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