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Уже не закрывают? Коллеги Митяя разъяснили ситуацию с сериалом «Сваты»
Несмотря на то, что седьмой сезон одиозных «Сватов» снят только до половины, его съемки были прекращены. Но так как сериал с нетерпением ждут в России, и даже, очевидно, в Украине, то журналисты издания «Телепрограмма» решили расспросить у актеров «забавного» ситкома, ожидается ли у него продолжение.
Исполнитель одной из главных ролей в сериале, — Александр Феклистов — обнадежил журналистов тем, что продолжение будет.
«Мы должны начать снимать продолжение — вот все, что мне известно. Это будет следующим летом, видимо», — сказал он.
При этом предполагаемый уход из «Сватов» Николая Добрынина Феклистов обсуждать отказался.
В свою очередь, Федор Добронравов подтвердил, что, скорее всего, съемки новых «Сватов» возобновятся следующим летом. А по поводу ухода Добрынина с проекта актер признался: «Я впервые об этом слышу. Мне кажется, что это слухи. Он никогда не сетовал на то, что роль ему не нравится. Я этого не слышал и не представляю „Сватов“ без Митяя».
Напомним, ранее появилась информация о том, что Николай Добрынин намерен оставить сериал, чтобы заняться другими проектами — более серьезными и драматическими. Некоторые издания написали о том, что якобы актер устал от унизительной роли Митяя, над которым вечно подшучивает Иван Будько (Федор Добронравов). Мол, шутки эти часто получаются недобрыми, и облик актера стал устойчиво ассоциироваться у зрителей с образом эдакого «мальчика для битья», к которому можно запросто подойти на улице, хлопнуть по плечу и посмеяться над ним.
Добрынин якобы сказал о том, что в сериале не раскрыт его драматический талант, все ограничивается унизительной ролью алкоголика Митяя, который выступает в проекте «побитой собакой», а актеру хотелось бы работать в более привычном для себя серьезном амплуа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с заманчивым предложением снимать сериал «Сваты» в соседней стране.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!