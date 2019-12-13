23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Страшная автокатастрофа под Черниговом: трех человек спасти не смогли (фото, видео)

17:42 13 декабря 2019 162
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 13 декабря, на трассе Чернигов — Мена произошло ДТП, в котором три человека погибли, три получили травмы. Об этом сообщили в Черниговском областном главке полиции.

Авария случилась около 9 часов утра. Автомобили ВАЗ-21 099 и Renault Logan столкнулись у поселка Березна.

Трое мужчин погибли, двух женщин и мужчину госпитализировали.

На месте работали следственно-оперативная группа Менского отдела полиции, группа быстрого реагирования, медики.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в котором погибла женщина-водитель и тяжело были травмированы трое пассажиров машины. В этот же день смертельное ДТП произошло под Киевом. Hyundai слетел с трассы в кювет, опрокинулся и врезался в дерево. Водитель автомобиля погибла на месте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

модный маникюр

Новые тренды в маникюре: блестки, стразы и кристаллы (фото)

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Кошка перед зеркалом

Кошка увидела себя в зеркале, перепугалась и прославилась (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер