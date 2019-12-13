Происшествия

Страшная автокатастрофа под Черниговом: трех человек спасти не смогли (фото, видео)

В пятницу, 13 декабря, на трассе Чернигов — Мена произошло ДТП, в котором три человека погибли, три получили травмы. Об этом сообщили в Черниговском областном главке полиции.

Авария случилась около 9 часов утра. Автомобили ВАЗ-21 099 и Renault Logan столкнулись у поселка Березна.

Трое мужчин погибли, двух женщин и мужчину госпитализировали.

На месте работали следственно-оперативная группа Менского отдела полиции, группа быстрого реагирования, медики.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в котором погибла женщина-водитель и тяжело были травмированы трое пассажиров машины. В этот же день смертельное ДТП произошло под Киевом. Hyundai слетел с трассы в кювет, опрокинулся и врезался в дерево. Водитель автомобиля погибла на месте.

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