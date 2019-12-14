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Происшествия

Мальчик с огоньком: в Ровенской области школьник поджигал сараи односельчан

13:15 14 декабря 2019 19
Поджог
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Правоохранительные органы Ровенской области привлекают к уголовной ответственности 14-летнего жителя села Половли.

«Еще 9 декабря в селе Половли загорелся сарай. Огонь уничтожил бытовые вещи хозяина. А через два дня загорелся еще один сарай уже другого местного жителя. Сгорело три тонны сена. Работники ГС ЧС установили причину возгорания — оба строения подожгли. По обоим фактам было открыто уголовное производство», — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.

Вскоре была установлена причастность к поджогам 14-летнего жителя села. Решается вопрос о сообщении несовершеннолетнему подозрения в совершении преступлений. Полиция проверяет его возможную причастность к другим пожарам в этом же селе.

Мотивы поступков подростка пока неизвестны. Выяснилось, что он воспитывается в благополучной семье, члены которой никогда не попадали в поле зрения правоохранителей.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве в Пуще-Водице (Оболонский район Киева) неизвестный поджег кучи с хворостом в районе 14-й линии, где находится большой парк. На место ЧП вызвали пожарных, а видео инцидента попало в сеть.

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