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Неизвестный устроил поджог в Пуще-Водице: видео с места ЧП
В Пуще-Водице (Оболонский район Киева) неизвестный поджег кучи с хворостом в районе 14-й линии, где находится большой парк. Ранее в центре столицы загорелась кухня пиццерии, расположенная на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.
Видео из Пущи-Водицы в сеть выложил «Киев Оперативный». Сообщается, что на место ЧП вызвали пожарных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе спасатели извлекли из-под завалов тела всех погибших во время пожара в колледже. Всего в результате трагедии погибли 16 человек — двое скончались в больнице, остальных нашли на месте ЧП.
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