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Пострадали за политику? На границе с Румынией избили сербских дальнобойщиков
На украинско-румынской границе возле пункта пропуска «Дьяково — Халмеу» украинские водители избили шестерых дальнобойщиков из Сербии. Ранее под Черниговом правоохранителям угрожал ломом иностранец-дальнобойщик.
Как сообщает Mukachevo.net, инцидент произошел еще 12 декабря. Сербы ехали из России и несколько дней ожидали таможенного досмотра на границе.
По словам потерпевших, ночью, когда они спали, на них набросились украинцы с криками «это Украина, это наша граница». Сербы утверждают, что украинцы находились под действием алкоголя.
Из шести водителей, которых избили, трое получили серьезные ранения.
По словам пострадавших дальнобойщики других стран, в том числе из России и Беларуси, вынуждены много дней проводить в очереди на въезде в Румынию, тогда как украинских водителей пропускают без проблем.
Посольство Сербии в Киеве уже ознакомлено с деталями инцидента и контактирует с украинским МИДом по оказанию консульской защиты и помощи пострадавшим сербам.
Однако издание пишет, что по одной из версий, конфликт между дальнобойщиками произошел на почве войны на Донбассе. Известно, что официальная Сербия поддерживает Россию, а многие сербы воюют на стороне сепаратистов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о сербских наемниках, которые периодически приезжали на Донбасс убивать украинцев. А также о том, как их награждает российское правительство за «военные успехи» на территории Украины.
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