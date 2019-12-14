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Происшествия

Пострадали за политику? На границе с Румынией избили сербских дальнобойщиков

13:37 14 декабря 2019
избитые водители
Инф. «ФАКТОВ»

На украинско-румынской границе возле пункта пропуска «Дьяково — Халмеу» украинские водители избили шестерых дальнобойщиков из Сербии. Ранее под Черниговом правоохранителям угрожал ломом иностранец-дальнобойщик.

Как сообщает Mukachevo.net, инцидент произошел еще 12 декабря. Сербы ехали из России и несколько дней ожидали таможенного досмотра на границе.

По словам потерпевших, ночью, когда они спали, на них набросились украинцы с криками «это Украина, это наша граница». Сербы утверждают, что украинцы находились под действием алкоголя.

Из шести водителей, которых избили, трое получили серьезные ранения.

По словам пострадавших дальнобойщики других стран, в том числе из России и Беларуси, вынуждены много дней проводить в очереди на въезде в Румынию, тогда как украинских водителей пропускают без проблем.

Посольство Сербии в Киеве уже ознакомлено с деталями инцидента и контактирует с украинским МИДом по оказанию консульской защиты и помощи пострадавшим сербам.

Однако издание пишет, что по одной из версий, конфликт между дальнобойщиками произошел на почве войны на Донбассе. Известно, что официальная Сербия поддерживает Россию, а многие сербы воюют на стороне сепаратистов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о сербских наемниках, которые периодически приезжали на Донбасс убивать украинцев. А также о том, как их награждает российское правительство за «военные успехи» на территории Украины.

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