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Происшествия

Открыли огонь по полицейским и пытались забросать гранатами: под Киевом задержали опасную банду (фото)

14:59 14 декабря 2019 66
Граната
Инф. «ФАКТОВ»

13 декабря сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа полиции Житомирской области в одном из сел Киевской области задержали четырех человек во время совершения нападения на дом предпринимателя. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

«После разоблачения разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал. Сейчас нападавшие под стражей. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

По данным полиции, около 19.00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под балаклавами, а одеты они были в специальные тактические костюмы.

«Полицейские ГУНП Житомирщины в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанной группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими еще одного разбоя было фактически прекращено нашими сотрудниками. Над разоблачением этой группы работали практически все наши подразделения: криминальная полиция, следователи, эксперты, кинологи, спецподразделения», — сообщил начальник полиции Житомирской области Сергей Крупей.

На месте происшествия полицейские задержали четырех человек. Все они неработающие и ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему — 43 года, а самому молодому — 31.

«У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности. Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.

Законодательством Украины за указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как писали «ФАКТЫ», на днях под Киевом полиция задержала банду грабителей, которые устроили налет на дом пенсионеров в Киевской области, ограбили их и жестоко избили — одна из жертв умерла в больнице.

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