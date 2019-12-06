Происшествия

Под Киевом задержали банду иностранцев, один из которых был в ИГИЛ (фото)

Полиция задержала банду грабителей, которые устроили налет на дом пенсионеров в Киевской области, ограбили их и жестоко избили — одна из жертв умерла в больнице. Ранее под Киевом трое случайных знакомых избили и ограбили 19-летнего парня.

Как сообщают в ГУ НП Киевской области, налет на дом пенсионеров в селе Андреевка Макаровского района злоумышленники совершили 21 ноября. Четверо молодых мужчин забрали у пенсионеров 600 гривен и украшения, жестоко избив хозяев дома. От полученных тяжелых травм 69-летний хозяин дома скончался в больнице.

По словам главы полиции Киевщины Андрея Небитова, четверых граждан Кыргызстана и Таджикистана (в возрасте от 26 до 32 лет) задержали в разных регионах Украины. Один из них разыскивался Интерполом за участие в террористической организации «ИГИЛ» и был приговорен к 12 годам лишения свободы.

В задержании бандитов полицейским Киевской области помогали их коллеги с Житомирщины, Николаевщины, а также из Одесской и Черниговской областей.

Во время обысков у задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе, оружие и взрывные устройства. По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев Министерство иностранных дел Украины сообщило в соответствующие посольства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире сотрудники уголовного розыска и полицейского спецназа задержали 30-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к деятельности террористической организации «Исламское государство».

А в Киевской области был задержан один из ключевых руководителей террористов «Исламского государства» — гражданин Грузии, которого называли «Аль Бара Шишани».

Фото-коллаж со странички «Киев Оперативный» в Fscebook.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter