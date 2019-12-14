В Украине хотят создать специальный фонд для выплат жертвам насилия

Украина

В Украине предлагают ввести специальные выплаты для пострадавших от насилия. Причем платить будет не обидчик, а специальный фонд. Идея начнет воплощаться в жизнь с 2021 года, претендовать на выплаты смогут до 20 тыс. человек ежегодно. При этом пострадавшие могут не ждать, пока будет вынесен приговор по делу. Такими планами поделился министр юстиции Денис Малюська.

Новый фонд должен стать частью кампании по преодолению проблемы насилия в Украине. «Мы рассчитываем, что в среднем ежегодно такие выплаты будут получать от 10 до 20 тысяч пострадавших от насильственных преступлений. Если человек погиб, то обратиться за компенсацией сможет кто-то из родственников», — рассказал Малюська в интервью Цензор.Нет.

Чтобы выплатить деньги всем обратившимся, фонду понадобится 200−300 млн гривен в год. Наполнять фонд планируется за счет сборов с нарушителей и уже осужденных лиц.

«Есть два предложения. Первая — это поступления от штрафов по уголовным и административным делам. Проект закона еще предусматривает введение судебного сбора в уголовном производстве для лиц, признанных виновными», — объяснил министр.

В Минюсте признают, что есть шанс, что будущим фондом попытаются воспользоваться мошенники. «Такие попытки, вероятно, будут. Поэтому мы и закладываем норму о том, что человек должен обратиться в правоохранительный орган, чтобы проводилось расследование. При этом все должны помнить, что существует уголовная ответственность за ложное сообщение о совершении преступления», — добавил он.

Напомним, ранее специалисты ООН подсчитали, что из-за нерешенной проблемы насилия Украина ежегодно теряет 209 млн долларов. В эту сумму входят медрасходы на лечение пострадавших, а также траты на выявление преступников и содержание их за решеткой.

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