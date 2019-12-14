Орел против осьминога: в сети показали зрелищное видео битвы двух хищников

Люди и звери

Группе рыбаков на западном побережье Канады удалось заснять необычную сцену из жизни морских обитателей. У воды сцепились белоголовый орлан и тихоокеанский розовый осьминог. Птица пыталась полакомиться моллюском, но тот отчаянно боролся за жизнь и в итоге, обхватив врага мощными щупальцами, утащил пернатого под воду.

Видео было снято возле канадского острова Ванкувер. Рыбаки, рассказывая об эпизоде в эфире телеканала CTV, признались, что сначала сомневались: должны ли они брать на себя роль царя природы и вмешиваться в естественный отбор. В итоге эмпатия победила, экипаж помог орлану освободиться от смертельных «объятий». Моллюск при этом, правда, лишился обеда, но канадцы надеются, что он найдет себе другую добычу.

Как говорят экологи, среди тихоокеанских розовых осьминогов в данном районе встречаются поистине гигантские экземпляры — весом до 50 килограммов. Их добычей могут стать не только рыбы и моллюски, но и неосторожные чайки, севшие на поверхность воды.

Напомним, ранее от осьминога пострадала девушка-блогер, которая хотела впечатлить своих подписчиков, съев моллюска живьем перед камерой. А в Китае из-за разыгравшейся бури осьминоги падали с неба вместе с дождем.

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