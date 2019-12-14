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Шоу-бизнес

Легендарные круглые очки Джона Леннона пустили с молотка (фото)

17:14 14 декабря 2019 88
Джон Леннон
Инф. «ФАКТОВ»

Круглые очки, неразрывно связанные с образом одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, были проданы на аукционе за внушительную сумму. Покупатель выложил за них 137,5 тысяч фунтов (около 183 тысяч долларов). Об этом сказано на сайте аукционного дома Sotheby's.

Сделка состоялась 13 декабря. Кто стал владельцем лота — не сообщается. На продажу очки музыканта выставил Алан Херринг — бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра.

По его словам, аксессуар Джона достался ему в 1968 году — музыкант оставил их на заднем сиденье авто. Херринг заметил, что одна линза отсоединилась от оправы и предложил починить очки, но Леннон сказал, что не стоит, ведь они ему нужны только «для образа».

Водитель не стал ремонтировать аксессуар и оставил его у себя в таком виде, в каком подарил ему музыкант.

Как писали «ФАКТЫ», несколько лет назад немецкая полиция арестовала 58-летнего мужчину по обвинению в скупке краденого — личных вещей легендарного британского музыканта Джона Леннона. Речь идет о вещах, в том числе о нескольких дневниках Джона, которые были украдены в 2006 году из особняка его вдовы Йоко Оно в Нью-Йорке.

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