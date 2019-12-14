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«Шахтер» благодаря пенальти обыграл в Запорожье «Зарю»: видеообзоры матчей
В субботу, 14 декабря, матчами во Львове, Запорожье и Киеве стартовал 18-й тур чемпионата Украины по футболу, который станет завершающим в календарном году.
Чемпионат Украины. 18-й тур
«Львов» — «Колос» (Ковалевка) — 3:2 (Ренан, 13, Татарков, 32, с пенальти, Альваро, 73 — Парамонов, 29, Лысенко, 90+4). На 60-й минуте удален Сарнавский («Львов»). Молодежные составы — 1:0.
«Заря» (Луганск) — «Шахтер» (Донецк) — 1:2 (Леднев, 61 — Мораес, 54, Марлос, 83, с пенальти). Молодежные составы — 1:2.
«Заря»: Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Кабаев, Лунев (Русин, 58).
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Коноплянка, Коваленко (Тете, 64), Мораес.
Перед матчем с «Колосом» львовяне не забивали в двух последних поединках премьер-лиги, доведя свою безголевую серию до 245 минут. Но в противостоянии с «Колосом» подопечные Эгише Меликяна оторвались по полной, «отгрузив» сопернику три мяча. Примечательно, что один из голов «Львов» забил, находясь в меньшинстве после удаления своего голкипера Сарнавского, сыгравшего рукой за пределами штрафной площадки. Что касается «Колоса», то для представителей маленького села в Киевской области это поражение стало пятым подряд гостевым и десятым в целом в нынешнем чемпионате.
После победы над «Динамо» в предыдущем туре футболисты и тренерский штаб «Зари» не скрывали, что не прочь отобрать очки у «Шахтера». И слова с делом у луганчан не разошлись. В первом тайме подопечные Виктора Скрипника ни в чем не уступали лидеру чемпионата, и были близки к тому, чтобы открыть счет, но Вернидубу и Кочергину не хватило точности, а у Леднева, пробивавшего с метров восьми, предательски срезался мяч с ноги.
После перерыва «горняки» довольно быстро вышли вперед. После заброса с левого фланга мяч отскочил на дальнюю штангу к Мораесу, и Жуниор, положив корпус, точно пробил в угол ворот Махарадзе. Но пропущенный мяч, который стал для «Зари» первым на домашней арене с 19 октября, не заставил раскиснуть луганчан, и через семь минут они сравняли счет, когда лучший бомбардир команды Леднев замкнул прострел Кочергина.
1:0 — Мораес (54-я мин.)
1:1 — Леднев (61-я мин.)
Правда, отобрать очки у «Шахтера» команде Виктора Скрипника все же не удалось. На 83-й минуте Махарадзе сбил в своей штрафной Тете, и Марлос уверенно реализовал пенальти, принеся своей команде победу, которая позволила донецкому клубу еще больше оторваться в таблице от преследователей.
1:2 — Марлос (83-я мин.)
Положение команд:
1. «Шахтер» — 50 очков (18 матчей);
2. «Заря» — 34 (18);
3. «Десна» — 33;
4. «Динамо» — 33;
5. «Александрия» — 30;
6. «Колос» — 20 (18);
7. «Мариуполь» — 19;
8. «Днепр-1» — 18;
9. «Олимпик» — 18;
10. «Львов» — 15 (18);
11. «Карпаты» — 11;
12. «Ворскла» — 11.
Бомбардиры: 15 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 9 — Богдан Леднев («Заря»), Александр Филиппов («Десна»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Марлос («Шахтер»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»); 6 — Виктор Цыганков, Беньямин Вербич («Динамо»).
Также в субботу, 14 декабря, будет сыгран матч «Олимпик» — «Мариуполь».
Программа 18-го тура УПЛ в воскресенье, 15 декабря, завершится такими матчами: «Десна» — «Динамо», «Ворскла» — «Карпаты» и «Днепр-1» — «Александрия».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Десна» — «Динамо».
Фото ФК «Шахтер»
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