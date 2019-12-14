Украина впервые завоевала «золото» зимних Дефлимпийских игр

Спорт

На ХIХ зимних Дефлимпийских играх в Италии украинская сборная за два дня собрала одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медаль. «Золото» Украины примечательно еще и тем, что это первая золотая медаль за всю историю участия Украины в зимних Играх. К этому результату украинская сборная шла около двадцати лет.

Наивысшую награду в копилку украинской сборной принес дебютант команды Дмитрий Мажаев в лыжных гонках на дистанции 10 км вольным стилем. В тот же день в лыжных гонках на дистанции пять километров вольным стилем «бронзу» завоевала Елизавета Ноприенко.

На нынешних Играх украинские спортсмены-дефлимпийцы дебютировали в шахматном турнире. С самого первого дня сборная показала себя довольно успешно. После пятичасового блица серебряная награда у Татьяны Баклановой, пятое место у Алены Осиповой и шестое у Натальи Мироненко.

День 14 декабря снова принес награды. «Серебро» у Павла Мандзюка в лыжных гонках. Как отмечают представители сборной, медаль могла быть не единственной, если бы не ошибка еще одного украинского лыжника Андрея Андриишина.

Напомним, зимняя Дефлимпиада представлена шестью видами спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, хоккей, сноуборд и шахматы. В последних двух видах украинская дефлимпийская сборная участвует впервые. В целом по итогах Игр спортсмены и их наставники надеются снова войти в топ-5 стран по количеству наград и в десятку по числу золотых медалей.

Фото ukraineparadeaflympic/Instagram

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