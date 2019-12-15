На "Поле чудес" опозорились, заставив игроков угадывать слово с ошибкой (видео)

Шоу-бизнес

Популярное в 90-х вечернее шоу «Поле чудес», которое до сих пор выходит на российском телевидении, ощутимо деградировало. Сначала авторов программы упрекали, что поощряют «свинское» поведение гостей в студии. Теперь оказалось, что сценаристы не сильны в орфографии и ставят участникам для угадывания слова с ошибками.

В последнем выпуске «Поля чудес» игроков заставили угадывать слово «монпасье», которое правильно пишется как «монпансье». Уже после того, как шоу вышло в эфир, на ведущего Леонида Якубовича посыпались упреки: мол, как такое вообще возможно. Якубович, в свою очередь, остался закрыт для конструктивной критики и посоветовал всем сомневающимся не говорить ерунды и проверить орфографию слова по словарю иностранных языков, выпущенного в 1962 году под редакцией Иванова.

В отличие от «словаря Иванова» современные словари не допускают вариантов в написании слова «монпансье».

После скандального выпуска «Поля чудес» остроумные пользователи соцсетей нашли немало слов, которые в будущем можно предложить для угадывания игрокам.

При этом многие были удивлены, что передача после 29 лет в эфире все еще не закрылась.





Напомним, ранее авторов «Поля чудес» упрекнули, что те показывают, как участники шоу в перерывах устраивают давку за бесплатной едой. Ведущий Леонид Якубович признал, что вынужден на этот период побыстрее выбегать из студии.

Фото ru2ch/twitter

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