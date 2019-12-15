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«Таким придурком я еще никогда не был»: Андрей Данилко удивил зрителей «Х-фактора»
Третий прямой эфир популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ) стал одним из самых сложных испытаний для участников. Шестеро вокалистов должны были исполнить в эфире по две песни. Одна из них — знаменитый кинохит, вторая — та, с которой конкурсант, по его мнению, будет выглядеть наиболее выигрышно, чтобы попасть в финал.
Открыла эфир яркая постановка в сказочном стиле, в которой приняли участие все вокалисты проекта и сама ведущая шоу — Даша Трегубова. Сцена «Х-фактора» превратилась в огромный холл старинного отеля, где у каждого из участников была своя роль.
- Я приглашаю вас в необычное место — гостиницу «Х-фактор», — сказала, открывая эфир Даша. — Все сегодня будет происходить именно здесь.
В неожиданных образах за судейскими столами появились и наставники проекта — Настя Каменских в образе героини из фильма «5 элемент», Игорь Кондратюк стал коммивояжером, Оля Полякова — Екатериной Великой, а Андрей Данилко знаменитым сыщиком Эркюлем Пуаро.
— Не могу на себя налюбоваться, — не сдерживая смех сказал Андрей Данилко. — Таким придурком я еще никогда не был!
Первым участником, вышедшим на сцену, стал подопечный Насти Каменских Антон Вельбой. В роли директора гостиницы от спел популярную «Уно моменто» из фильма «Формула любви».
— Ты классный артист! — первой взяла слово Оля Полякова. — Твое место на сцене. Но должен ли быть певцом — вопрос. Правда, сегодня ты уже тянул нотки, но еще очень серенько.
— Я доволен всем происходящим, — сказал Данилко. — Антон — красавец, ты мне очень нравишься.
— Тебя можно бояться, как конкурента моих девушек, — признал Кондратюк.
— Главное, чтобы у участника в середине был «Х-фактор», — прокомментировала Настя. — У тебя, Антон, он есть на 300 процентов. Ты моя конфета!
Подопечная Игоря Кондратюка Мария Стопник выступила в роли звездного гостя отеля. Вместе с ней под зажигательный хит группы «ABBA» «Mama Mia» вышли все участники третьего эфира.
— Мне не хватило какого-то жара, — заметила Каменских. — Слишком ласковой ты была.
— Я бы вообще ничего не комментировал, — неожиданно заявил Андрей. — Это просто какой-то мюзикл. Мне все нравится.
— Я тоже люблю костюмированные постановки, — сказала Полякова. — Но ты, Маша, слишком пай-девочка. На сцене «Х-фактора» надо выдавать все, словно второго раза не будет.
— Нежная Маша мне понравилась, — защитил подопечную Игорь. — Ты сделала все прекрасно!
Группа «Romax» из команды Андрея Данилко вышла на сцену с песней Скрябина «Мовчати».
— Это очень крутая песня, — сказал Кондратюк. — Было атмосферно, даже мурашки бежали по телу.
— Вы меня удивили, — признала Полякова. — Вы были другими, неожиданными. Я понимаю, что эта песня поется от души, но мне хотелось еще больше проникновения.
— Это хорошо, когда артисты — разные, — заметила Настя.
— Я думал, только мне в шляпе хорошо, — неожиданно сказал Данилко. — Но Роме она тоже очень даже идет.
— Для нас совершенно обычная вещь — петь лирические песни, — рассказал «ФАКТАМ» солист группы «Romax». — После номинации на минувшем эфире, мы поняли, что зритель хочет от нас лирики. А для нас самая интимная песня — это Андрея Скрябина «Мовчати». Правда, минувший эфир нас уже научил, что ничего заранее предугадать нельзя — понравилось или нет наше выступление зрителю. Но мы в целом своим выступлением довольны. Хотя самым сложным для меня было выучить слова на память.
Подопечная Оли Поляковой Анна Иваница в сексуальном образе спела «Помоги мне» из популярной комедии «Бриллиантовая рука». Ее партнером по номеру стал Георгий Колдун.
— Это было офигенно! — воскликнула Каменских. — Очень круто!
— Ваш костюм подчеркнул все достоинства, — признал Данилко. — Все было очень органично.
— Так, это гостиница для взрослых! — заметил Кондратюк. — Думаю, это ваш лучший номер.
— Как круто, когда песня подошла певице, — похвалила свою подопечную Полякова. — Ты очень чисто пела. А из Колдуна просто сделала канделябр. Какая же ты красивая, можно с ума сойти!
Подопечная Игоря Кондратюк Элина Иващенко — самая юная участница проекта. На прошлом эфире Элина пела с поврежденным коленом и не могла танцевать. В третьем эфире на сцене «Х-фактора» Элина исполнила хит Уитни Хьюстон «I will always love you». Игорь Кондратюк аплодировал своей подопечной стоя.
— Ты так владеешь голосом — я просто в шоке, — не сдерживала эмоций Оля. — У меня нет слов.
— У меня мурашки по коже бежали! — сказала Настя. — Я хочу, чтобы вся страна тобой гордилась.
- Сегодня вы мне первый раз понравились, — признался Андрей.
— Я в шоке! — только и мог сказать наставник Элины, Игорь Кондратюк.
Завершал первое отделение «Х-фактора» фаворит Оли Поляковой Георгий Колдун с песней «Queen» «Don't stop me now», устроив настоящее шоу.
- Ты прекрасный лиричный тенор, но и эта песня у тебя получилась, — сказал Кондратюк.
- Снова было секси-пекси, — признала Настя. - Жду вашего следующего выступления.
- А мне чего-то не хватило, — неожиданно заявил Андрей. — Это одна из моих любимых песен. Но мне показалось, что вы были немного тяжелым, не хватало легкости. Идея понравилось, но недожали.
- А мне всего хватило, — воскликнула Оля. — Классный вокал! Вы круто поете на всех эфирах.
Вторую часть третьего эфира открыла Мария Стопник. Песню «The hardkiss» «Коханці» зрители восприняли на ура.
- Ты крутая, красивая, но все делаешь закрыто, внутри себя, — сказала Полякова. — Отключай голову на сцене.
— Можно сыграть все, кроме «Х-фактора», — заметила Настя. — Достань его.
— А мне все понравилось, — защитил Машу Игорь Кондратюк. — Того, что у тебя есть достаточно, для того, чтобы стать одной из лучших участниц, которые у меня были.
Подопечные Андрея Данилко группа «Romax» пообещали, что они будут совершенно другими и вышли на сцену «Х-фактора» с хитом группы «Антитела» «БудуВуду».
— Мне понравилось, — призналась Настя. — Не ожидала от вас рок. Видно, что солист, Рома, уже достал свой «Х-фактор».
— Это было интересно, — сказал Кондратюк. — С репертуаром сегодня вы попали.
— Я вижу, что вам это нравилось, — восхитилась Оля. — И мы тут все с вами кайфанули!
— Вы такими не были никогда! — поддержал подопечных Данилко. — Отлично!
Свою подопечную Анну Иваницу Оля Полякова назвала душой Украины. После скандального комментария Оли на минувшем эфире в адрес продюсеров шоу, песню для участницы она уже выбирала сама. Анна вышла на сцену с хитом «Грай, музика, грай», заставив танцевать всех судей шоу.
— Ты попала во все сердца в Украине, — сказала Настя. — Вышла красивая, талантливая.
— Мне вы так не понравились на прошлом эфире, но сейчас вы излучали легкость, — признал Андрей.
— Аня, вы растете на этом проекте, — прокомментировала выступление Полякова. — Ты пришла на шоу со столькими комплексами, а я тебя, как зернышко «отмыла».
Элина Иващенко — подопечная Игоря Кондратюка — вышла на сцену с песней Тины Кароль «Выше облаков», вызвав восторг в зале.
— У тебя есть все шансы попасть на большую сцену и стать конкуренткой наших певиц, — сказала Настя.
— Если тебе повезет с репертуаром, — поддержала Каменских Полякова.
— Все было хорошо, — наконец похвалил Элину Андрей Данилко.
— Я очень переживал, потому что песня была очень сложная, — признал Кондратюк и воскликнул: «Ура!»
- У меня стали понемногу болеть мышцы, поэтому мне не комфортно ходить и стоять, — призналась «ФАКТАМ» Элина, рассказывая о травме. — Но, ничего, терплю. Зато в своих номерах я полностью сосредоточена на вокале.
— Утром, в день эфира вы проходили кастинг на национальный отбор на Евровидение-2020.
- Это было очень волнительно. Первый раз я пела свои композиции на людях. Результатов пока не знаю, но я счастлива, что меня уже услышали, как сольную исполнительницу. Все было очень позитивно.
Андрей Данилко на один эфир стал наставником Антона Вельбоя. Вместе они выбрали песню Ивана Дорна «Ненавижу».
— Я назвала на прошлом эфире тебя «шептуном», — сказала Оля Полякова. — Я просто говорю правду. Иногда хороший комментарий принуждает работать. Сегодня ты даже что-то пел.
— Я был на репетиции Антона, — поделился Данилко. — Я хотел дать ему другую песню. Хочу, чтобы ты прошел в финал и тогда мы снова порепетируем.
— Если бы сейчас вернули программу «Караоке на Майдане», я бы тебе предложил ее вести! — неожиданно заявил Игорь Кондратюк. — Ты — гениальный шоумен!
— На этой неделе я работал с Андреем Данилко, — рассказал «ФАКТАМ» Антон. — Все происходило прекрасно, он присылал мне песни, которые я могу петь, рассказывал, как вести себя на сцене. Говорил, чтобы я не стеснялся, не зажимался, был таким же свободным, как в жизни. Это был очень интересный опыт. Если бы было возможно, я бы поработал со всеми судьями.
— Как оцениваешь свой первый номер?
— Думаю, это было просто гениально! По крайней мере, я сделал все, что от меня зависело. А потом второй песней просто зажег зал!
Закрывал эфир Георгий Колдун — подопечный Оли Поляковой. Вместе с ним на сцене появилась Полякова — в белоснежном наряде. Она села за рояль и аккомпанировала своему фавориту.
— Отличная лирическая песня, — сказал Кондратюк. — Ты просто вынул из меня эмоции. Оля, ты — молодец.
— А я вообще забыла, что в прямом эфире, — призналась Настя. — Представляла себя танцующими с Потапом. Это было очень сладко.
— Мне показалось, не было контакта, — остался недоволен выступлением Андрей. — Это было больше похоже на репетицию. Вы были какой-то уставший.
— С профессиональной точки зрения, Георгий и Элина — лучшие вокалисты проекта, — заявила Полякова. — Георгий, вам все удалось. В Украине должны появиться еще красивые певцы — Олег Винник не может быть везде.
Звездным гостем эфира стала популярная электро-фолк-группа Onuka, исполнившая свой трек «Zenit».
С суперхитом «Elefante» вышла на сцену «Х-фактора» и судья шоу NK/Настя Каменских.
По результатам зрительского голосования, финалистами десятого сезона «Х-фактора» стали: Георгий Колдун, Антон Вельбой и Элина Иващенко. Наименьшее количество голосов получила подопечная Оли Поляковой — Анна Иваница.
— Спасибо всей команде «Х-фактора» за крутое шоу, которое они делают, — сказала, прощаясь, Анна. — Верьте в себя и поддерживайте людей, которые с вами рядом!
В «песне за жизнь» сражались группа «Romax» и Мария Стопник.
— Маша, я критиковала тебя больше всех, — сказала Оля Полякова, обращаясь к подопечной Игоря Кондратюка. — Ты — крутая артистка, но тебе не хватает психологической подготовки на сцене. Поэтому хочу дать тебе еще один шанс.
— То, что вы оба находитесь в этом эфире — победа, — признала Настя. — За вас голосовали много зрителей. Но я отдаю свой голос Марии.
Группа «Romax» покинула проект. Андрей Данилко стал единственным судьей, у которого уже нет подопечных.
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