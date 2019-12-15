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Происшествия

Украинец зарезал своего соотечественника в Польше: детали трагедии

8:14 15 декабря 2019 344
нож
Инф. «ФАКТОВ»

Вместе с ростом числа украинцев, выехавших на заработки в соседнюю Польшу, неизбежно растет и число наших соотечественников, ставших героями криминальной хроники. Последний такой случай зафиксирован в городе Лодзь в центральной части Польши. Вечером 13 декабря 24-летний гражданин Украины был найден тяжело раненным в рабочем общежитии.

Молодого украинца пытались спасти врачи, но ножевые ранения оказались смертельными, сообщает Onet.pl.

На след убийцы полиция вышла практически сразу. В преступлении подозревается еще один украинец — 42-летний. Следствие считает, что в тот вечер двое трудовых мигрантов вместе распивали алкоголь, затем поссорились и старший ударил младшего ножом.

При задержании подозреваемого его проверили на степень опьянения. В организме оказалось более одного промилле алкоголя — то есть было выпито не менее 150 граммов крепких спиртных напитков.

Напомним, ранее в Польше по подозрению в убийстве двух украинцев задержали еще одного нашего соотечественника. А «ФАКТЫ» выяснили, насколько сильно отличаются радужные ожидания от работы в Польше и суровая реальность.

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