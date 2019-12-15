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Происшествия

Выбросил малыша в подъезд: в Херсоне мужчина жестоко обошелся со своим сыном

8:46 15 декабря 2019 717
малыш
Инф. «ФАКТОВ»

В Херсоне в подъезде многоэтажки по ул. Алмазова нашли шестимесячного мальчика. Ребенок явно продрог, поскольку одет был не по сезону — в легкие домашние вещи. Лежа на полу, малыш плакал и не понимал, почему остался один.

Нашел мальчика сосед. Он же и вызвал полицию на место ЧП. Ювенальная полиция и полицейская группа против домашнего насилия увезли ребенка в больницу. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, но на время он останется под наблюдением врачей, сообщает полиция Херсона.

Горе-родителей малыша вскоре нашли. Жили они в том же подъезде, где был найден ребенок, и считались неблагополучной семьей. Из путанных объяснений супружеской пары стало понятно, что мать решила сходить в магазин, ребенка оставила мужу, а тот, судя по всему, тяготился обществом плачущего малыша и выставил младенца в общий коридор. Мужчину не смутило то, что на улице зима, и ребенок быстро замерзнет на бетонном полу в подъезде.

Семью собираются лишить родительских прав.

Напомним, ранее в детсаду Никополя двухлетнего малыша воспитатели оставили одного на улице, а в Одессе семеро детей на несколько дней были покинуты родителями.

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