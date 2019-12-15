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Шоу-бизнес

Это не шутка: сын Валерии попал в третью аварию за неделю

9:17 15 декабря 2019 601
арсений шульгин
Инф. «ФАКТОВ»

Сын российской певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин, похоже, решил установить рекорд. Юноша уже в третий раз за неделю попадает в ДТП. Последняя авария случилась 14 декабря. В отличие от предыдущих дорожных инцидентов обошлось без тяжелых последствий, автомобили отделались царапинами, поврежденную номерную рамку придется заменить, но находившиеся в авто люди не пострадали.

О своей «аварии номер три» Шульгин написал коротко: «Дичь… жесть какая-то». Страницу в Instagram блогер на время закрыл, но успел подтвердить, что случившееся не шутка и не прикол.

Напомним, 8 декабря Арсений с друзьями и девушкой Лианой решили ночью прокатиться по платной трассе Москва-Санкт-Петербург. На мокрой дороге машину занесло, автомобиль влетел в отбойник. Находившаяся в машине девушка сломала руку, остальные пассажиры и водитель получили ушибы. Арсению пришлось накладывать швы на разорваную губу.

Валерия рассказала, что сын во время ДТП был не за рулем, а спал на заднем сидении. Машина после случившегося ремонту не подлежит.

13 декабря Арсений второй раз попал в аварию, когда выписывался из больницы. На этот раз он вызвал такси, но от судьбы, как оказалось, не уйдешь. Как только таксист подъехал и подобрал пассажира, в машину врезался автобус.

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