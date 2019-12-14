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Это карма: сын Валерии снова попал в аварию, сразу после выписки из больницы
Сын запрещенной в Украине певицы Валерии — 22-летний Арсений Шульгин, который несколько дней назад стал участником ДТП, снова попал в аварию.
Об этом пишет «Лента.ру».
Неприятность случилась с парнем, как только он покинул здание больницы. Арсений решил поехать домой на такси, но только он сел в подъехавший автомобиль, как в тот врезался автобус (!).
Подобная «случайность», по всей видимости, изрядно напугала молодого человека, который еще не пришел в себя после недавнего ДТП под Санкт-Петербургом.
«Похоже, больше нельзя садиться в машину», — заключил испуганный Арсений на своей странице в Instagram.
К счастью, в этот раз отпрыск звездного семейства не получил никаких серьезных травм.
Он вызвал другое такси, которое доставило своего пассажира домой без каких-либо приключений.
Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Ему 21 год, он неоднократно выступал вместе с матерью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отпрыск певицы Валерии и музыкального продюсера Александра Шульгина несколько дней назад попал в серьезную аварию, которая произошла на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом. Утром, 8 декабря, машина 21-летнего Арсения врезалась в отбойник из-за того, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Самые серьезные повреждения получила его девушка — Лиана Волкова. Возлюбленные лежали в одной палате в больнице.
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