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В Николаеве при загадочных обстоятельствах найдены мертвыми дальнобойщики
В Николаеве ужин в придорожном кафе закончился для двоих дальнобойщиков смертью. Еще трое водителей в больнице, причем один в тяжелом состоянии.
Полиции удалось выяснить, что мужчины заказывали в кафе стандартные блюда для заведений такого рода. Был на столе и алкоголь. Уже вечером 14 декабря 54-летнего дальнобойщика нашли на улице без признаков жизни. В фуре было обнаружено тело 38-летнего напарника. Еще трое коллег-дальнобойщиков — 33, 38 и 57 лет — сейчас находятся в больнице. Перевозчики прибыли в Николаев из Винницкой и Черниговской областей.
Основной «подозреваемый» у полиции — это еда и напитки в кафе. Взяты образцы продукции, назначена экспертиза. Также есть надежда, что ценной информацией поделятся посетители и персонал кафе, расположенных поблизости от места ЧП.
Напомним, ранее в Киеве, расследуя отравления в кафе на вокзале, полиция вышла на банду клофелинщиц. А во время массовых мероприятий в заведениях питания причиной отравления часто становится сальмонелла.
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