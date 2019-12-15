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Происшествия

В Николаеве при загадочных обстоятельствах найдены мертвыми дальнобойщики

11:17 15 декабря 2019 462
фура
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаеве ужин в придорожном кафе закончился для двоих дальнобойщиков смертью. Еще трое водителей в больнице, причем один в тяжелом состоянии.

Полиции удалось выяснить, что мужчины заказывали в кафе стандартные блюда для заведений такого рода. Был на столе и алкоголь. Уже вечером 14 декабря 54-летнего дальнобойщика нашли на улице без признаков жизни. В фуре было обнаружено тело 38-летнего напарника. Еще трое коллег-дальнобойщиков — 33, 38 и 57 лет — сейчас находятся в больнице. Перевозчики прибыли в Николаев из Винницкой и Черниговской областей.

Основной «подозреваемый» у полиции — это еда и напитки в кафе. Взяты образцы продукции, назначена экспертиза. Также есть надежда, что ценной информацией поделятся посетители и персонал кафе, расположенных поблизости от места ЧП.

Напомним, ранее в Киеве, расследуя отравления в кафе на вокзале, полиция вышла на банду клофелинщиц. А во время массовых мероприятий в заведениях питания причиной отравления часто становится сальмонелла.

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