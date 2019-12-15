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Фанаты Макса Коржа устроили пожар и драку на концерте в России: происшествие попало на видео
Концерты белорусского рэпера Макса Коржа редко обходятся без драк в фан-зоне. Но на шоу в российской Перми поклонники Коржа превзошли себя, устроив пожар в зале и подравшись с прибывшей пожарной бригадой.
Как рассказывают в соцсетях побывавшие на концерте в пермском дворце спорта «Молот», в разгар шоу многотысячная армия фанатов рэпера зажгла в зале файеры. Трудно оценить, была ли угроза, что пламя выйдет из-под контроля, но администрация заведения на всякий случай вызвала пожарных. Прибывшая по вызову бригада решила потушить пламя. Пожарные направили брандспойты непосредственно в толпу.
Возмущенная публика не желала прекращать веселье, а потому группа фанатов отобрала у огнеборцев пожарный рукав. После этого в драку пришлось вмешаться полиции.
Несмотря на такие горячие страсти в зале, Макс Корж не прекратил выступление и полностью отыграл концерт.
Напомним, на концерте Коржа в Киеве случилась массовая драка, но выступление не прерывали, а в конце рэпер поблагодарил фанов за невероятные эмоции.
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