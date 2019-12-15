Жеребьевка Лиги Европы: смотреть онлайн-трансляцию

Спорт

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка пар 1/16 финала Лиги Европы (начало — 14:00).

Как известно, Украины в числе 32 сильнейших клубов турнира представляет только донецкий «Шахтер», прекративший борьбу в Лиге чемпионов. Напомним, что «Мариуполь» и луганская «Заря» не смогли преодолеть квалификацию, а киевское «Динамо» с одной победой в шести матчах в группе и «Александрия», довольствовавшаяся тремя ничьими, не вышли в плей-офф.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Шахтер» — среди «несеяных»

По итогам групповой стадии еврокубков перед жеребьевкой пар 1/16 финала в число «сеяных» попали победители групп Лиги Европы и четыре лучших клуба из перебравшихся из Лиги чемпионов («несеяные» — вторые места и квартет худших полпредов Лиги чемпионов).

При жеребьевке разведут представителей одной группы и команды из одной страны. «Шахтер» оказался в числе «несеяных», и подопечным Луиша Каштру может попасться любой из 16 «сеяных». Чемпион Украины первый матч точно проведет дома (игры намечены на 20 и 27 февраля).

«Сеяные»



«Севилья» (Испания)

«Мальме» (Швеция)

«Базель» (Швейцария)

ЛАСК (Австрия)

«Селтик» (Шотландия)

«Арсенал» (Англия)

«Порту» (Португалия)

«Эспаньол» (Испания)

«Гент» (Бельгия)

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Брага» (Португалия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Аякс» (Нидерланды)

«Зальцбург» (Австрия)

«Интер» (Италия)

«Бенфика» (Португалия)

«Несеяные»:

АПОЕЛ (Кипр)

«Копенгаген» (Дания)

«Хетафе» (Испания)

«Спортинг» (Португалия)

«Клуж» (Румыния)

«Айнтрахт» (Германия)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Лудогорец» (Болгария)

«Вольфсбург» (Германия)

«Рома» (Италия)

«Вулверхэмптон» (Англия)

АЗ (Нидерланды)

«Байер» (Германия)

«Шахтер» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция)

«Брюгге» (Бельгия)

Кстати, португальские города Брага и Порту находятся совсем рядом и, по регламенту УЕФА, не могут принимать еврокубковые матчи в один день. У «Порту» преимущество, поскольку «драконы» финишировали на более высоком месте в чемпионате Португалии.

Следовательно, «Брага» свой ответный матч 1/16 финала проведет дома в среду, 26 февраля, вне зависимости от того, кто будет ее соперником.

Кроме того, добавим, что во всех встречах плей-офф турнира будет задействована система видеопомощи арбитрам VAR.

Путь в Гданьск

20 февраля — первые матчи 1/16 финала

27 февраля — ответные поединки 1/16 финала

28 февраля — жеребьевка 1/8 финала

12 марта — первые матчи 1/8 финала

19 марта — ответные поединки 1/8 финала

20 марта — жеребьевка ¼ финала, ½ финала и финала

9 апреля — первые матчи ¼ финала

16 апреля — ответные поединки ¼ финала

30 апреля — первые матчи ½ финала

7 мая — ответные поединки ½ финала

27 мая — финал в польском Гданьске

Украинский след в Лиге Европы

Кроме игроков «Шахтера», борьбу в турнире продолжит еще целый ряд украинских футболистов. К примеру, вместе с бельгийским «Гентом» в плей-офф пробились Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Кроме того, защитник сборной Украины Эдуард Соболь представляет в турнире бельгийский «Брюгге», а его партнер по национальной команде Марьян Швед — шотландский «Селтик».

Не забудем и о том, что итальянскую «Рому» возглавляет экс-наставник «Шахтера» португалец Паулу Фонсека, женатый, кстати, на украинке.

Лидер атак бельгийского «Гента» Роман Яремчук

Финал — в Гданьске

Решающий поединок Лиги Европы-2019/2020 примет 44-тысячный польский стадион «Гданьск», являющийся домашней ареной «Лехии».

Арена, построенная за 200 млн долларов к Евро-2012, принимала четыре встречи европейского первенства и несколько товарищеских поединков сборной Польши.

Стадион расположен в пригороде Гданьска Летнице. Внешняя отделка арены состоит из 18 тысяч пластин, символизирующих янтарь, который традиционно добывают на берегах Балтийского моря.

Стадион «Гданьск»

Кубок Лиги Европы изготовлен в Милане

У кубка, вручаемого за победу в Лиге Европы, нет ручек, а еще он самый тяжелый клубный трофей Европы. Серебряная чаша весом 15 килограммов имеет высоту 65 см, ширину 33 см и глубину 23 см сантиметра. Трофей в виде серебряного кубка на постаменте из желтого мрамора был разработан и изготовлен в миланской мастерской Бертони.

Трофей Лиги Европы весит 15 кг

Призовые от УЕФА

Каждый из 48 клубов-участников группового турнира Лиги Европы получит 2,92 млн евро. Каждая победа в группе принесла команде 570 тысяч евро, ничья — 190 тысяч. Неиспользованные средства (190 тыс. с каждой ничьей) перераспределят между командами в пропорциональной зависимости от количества побед.

Клуб, выигравший группу, получит 1 млн евро, а команда, занявшая второе место, — 500 тысяч. Выход в 1/16 финала принесет 500 тысяч евро, в 1/8 финала — 1,1 млн, в ¼ финала — 1,5 млн, в полуфинал — 2,4 млн, в финал — 4,5 млн. Победитель решающего матча турнира получит еще 4 млн в евровалюте.

Кроме того, в прошлом сезоне был введен рейтинг, учитывающий выступления команд за последние 10 лет. Сумма в 84 млн евро разбита на доли коэффициентов по 71,43 тыс. евро каждая. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит в качестве бонуса одну долю (71,43 тыс.), а с наивысшей — 48 долей (3,42 млн.).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Фото Getty Images, uefa.com

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