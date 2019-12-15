Volkswagen насмерть сбил молодого парня: эксклюзивные фото трагедии в Киеве

Происшествия

В Киеве на Житомирской трассе возле поста полиции «Сосновый бор» в результате наезда легковым автомобилем погиб 19 летний юноша. Водитель Volkswagen рассказал, что двигался в сторону Киева и недалеко от пешеходного перехода под колеса его авто попал молодой человек.

Увидеть вовремя пешехода водителю помешала фура, закрывшая обзорность. Некоторые вещи пострадавшего оказались на дороге на значительном расстоянии. Прибывшие медики пытались спасти жизнь травмированному, но безуспешно. Мог ли водитель избежать этого трагического наезда установит следствие.

С погибшим был друг, они вместе добирались на работу. Он чудом избежал смерти. По его словам, они переходили трассу по «зебре», только его друг был на несколько метров впереди. Степень вины участников этого происшествия устанавливается. Начато следствие.

Как писали «ФАКТЫ», 14 декабря под Киевом на Бориспольской трассе произошло похожее ДТП. Вблизи села Пролиски автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода. От удара тело мужчины разорвало на части.

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