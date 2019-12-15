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"Просто поднял и бросил на пол": неизвестный разбил икону в Михайловском соборе (фото)
В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве, где проходят торжества по случаю годовщины объединения православных церквей и создания единой поместной церкви, празднования были омрачены хулиганской выходкой. Один из посетителей собора умышленно разбил икону.
«Просто поднял и бросил на пол. Куда катится этот мир, я не знаю», — рассказала в Facebook Анастасия Островская, присутствовавшая на месте событий.
По словам свидетельницы, хулигана быстро вывели их храма, несмотря на сопротивление. Священник пытался выяснить причины хулиганского поступка, но мужчина не пожелал объясниться.
Напомним, Михайловский Златоверхий собор был объявлен кафедральным собором Православной церкви Украины.
Фото wikimedia.org, Anastasiia Ostrovska/Facebook
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?