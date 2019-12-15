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Мир

Сурков заговорил о новом обострении на Донбассе

16:51 15 декабря 2019 169
Владислав Сурков
Инф. «ФАКТОВ»

Помощник президента России Владислав Сурков после скандального поведения во время нормандского саммита в Париже посетил в Москве съезд боевиков «Союз добровольцев Донбасса», где сделал несколько громких заявлений.

Как сообщает Telеgram-канал Wargonzo, за закрытыми для журналистов дверьми собравшихся заверили, что «потенциал добровольческого движения России должен быть готовым быть задействованным в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах».

Затем, уже в кулуарах съезда, говоря о «нормандском саммите», помощник президента РФ заявил, что не видит серьезной разницы между командами Порошенко и Зеленского.

Нынешний глава «СДД», он же — бывший «премьер-министр» боевиков «ДНР» Александр Бородай выразл уверенность, что война на Донбассе еще вернется в активную фазу.

Напомним, в Париже во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» Суркова очень раздражало то, что украинская делегация разговаривала на украинском языке.

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