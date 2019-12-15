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Происшествия

В Киеве пьяные подростки подрались с охранниками торгового центра

16:58 15 декабря 2019 270
Драка в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Шулявке в торговом центре «Аркадия» на выходе из супермаркета «Сильпо» у группы девушек-подростков случился инцидент с охраной. Дошло до рукоприкладства.

Видео инцидента было опубликовано в группе Police Control Ukraine в Facebook.

Выяснилось, что девушки провоцировали охранника торгового зала на конфликт, пытались завязать драку и матерились. Когда их начали снимать на видео, школьницы отреагировали бранью.

«В Киеве подростки решили показать, какие они „крутые“», — говорится в комментарии к видео.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай. В прошлом месяце в Киеве у станции метро «Дарница» группа неопознанных пока подростков набросилась на охранников магазина, который сделал им замечание. Якобы их возмутило то, что он заподозрил молодых людей в воровстве.

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