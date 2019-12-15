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Под Киевом лоб в лоб столкнулись Lexus и Mitsubishi: детали и эксклюзивные фото с места аварии
Очередное ДТП с пострадавшими произошло в полдень в воскресенье, 15 декабря, на дороге Киев — Ирпень (дорога идет к райцентру от Житомирской трассы).
По словам очевидцев, на узком и сложном участке дороге лоб в лоб столкнулись два престижных внедорожника Lexus и Mitsubishi. Удар был такой силы, что Mitsubishi выбросило с дороги и вся передняя часть авто оказалась развороченной. Также буквально смяло переднюю часть Lexus.
Водитель Mitsubishi был госпитализирован с тяжелыми травмами, а водитель Lexus, который пострадал меньше, от госпитализации отказался.
Что стало причиной столкновения, предстоит установить полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Житомирской трассе легковушка сбила 19-летнего парня прямо возле поста полиции.
Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО
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