Происшествия

Под Киевом лоб в лоб столкнулись Lexus и Mitsubishi: детали и эксклюзивные фото с места аварии

Очередное ДТП с пострадавшими произошло в полдень в воскресенье, 15 декабря, на дороге Киев — Ирпень (дорога идет к райцентру от Житомирской трассы).

По словам очевидцев, на узком и сложном участке дороге лоб в лоб столкнулись два престижных внедорожника Lexus и Mitsubishi. Удар был такой силы, что Mitsubishi выбросило с дороги и вся передняя часть авто оказалась развороченной. Также буквально смяло переднюю часть Lexus.

Водитель Mitsubishi был госпитализирован с тяжелыми травмами, а водитель Lexus, который пострадал меньше, от госпитализации отказался.

Что стало причиной столкновения, предстоит установить полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Житомирской трассе легковушка сбила 19-летнего парня прямо возле поста полиции.

Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО

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